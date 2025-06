Paco Jémez: «Vamos a dejarnos el alma en intentar darle la vuelta en Ibiza»

La UD Ibiza cayó derrotada este sábado por 2-0 frente al Andorra en el partido de ida de las semifinales del play-off de ascenso a Segunda División. El conjunto celeste ofreció una buena puesta en escena, pero la pegada del equipo del Principado acabó decantando la balanza. Al término del encuentro, Paco Jémez analizó el encuentro con autocrítica, pero sin perder la fe.

«Me esperaba esta Andorra. El partido ha estado muy competido, pero ellos han sido mejores que nosotros en los goles, y eso marca la diferencia», afirmó el técnico. «Nuestros primeros 15 o 20 minutos han sido fantásticos. Ahí tenía que haber llegado nuestro gol, pero fue al revés y eso nos frenó un poco», lamentó.

El entrenador celeste puso el foco en la falta de acierto: «Tuvimos muchas situaciones de uno contra uno, pero no supimos concretar. Es lo que más me cabrea. Hemos generado peligro, pero nos ha faltado finalización. Me voy con la sensación de que he visto a dos equipos muy similares, muy equilibrados, en el que, como en la mayoría de las veces, en el fútbol lo que dictamina son los goles, y en eso sí que han sido mejores que nosotros».

Jémez se mostró enérgico en la banda, aunque matizó que no era enfado, sino una forma de ordenar y motivar a sus jugadores. «Yo he visto dos equipos muy equilibrados. Lo que marca es el gol, y ahí han sido mejores. Espero que nosotros tengamos más acierto en Ibiza, pero está claro que lo que nos ha faltado es haber podido crear alguna ocasión más clara», reiteró.

De cara a la vuelta, el técnico quiso lanzar un mensaje claro a la afición: «Esperamos que estén con nosotros, lo vamos a necesitar. Vamos a dejarnos el alma para intentar darle la vuelta a la eliminatoria. Que el campo tenga una apariencia bonita y esté lleno, porque con su apoyo tendremos muchas más opciones de remontar este 2-0».