El Class Bàsquet Sant Antoni se queda a las puertas del milagro

El baloncesto volvió a ser cruel con el Class Bàsquet Sant Antoni, que a pesar de traer una desventaja de 22 puntos de Melilla, forzó la prórroga en la vuelta y estuvo a punto de dar la campanada ante el cuadro africano, que logró el ascenso a Primera FEB.

Los melillenses mostraron sus intenciones nada más comenzar el partido con un triple respondido por Arqués que hizo que Sa Pedrera prendiese la mecha. Comenzó muy intenso el cuadro portmanyí, consciente de la importancia de un buen inicio que pudiese meter el miedo en el cuerpo a los visitantes, que trataban de igualar el acierto exterior del Class desde el rebote ofensivo, con el que crearon muchos problemas a los ibicencos. Los locales estaban muy acertados desde el perímetro, pero no conseguían cerrar el rebote ante un Melilla que vivía de los puntos que conseguía tras la segunda jugada. Cuatro de las primeras cinco canastas del Class fueron desde la línea de tres, y los pitiusas consiguieron su primera ventaja en el marcador (16-11) a los seis minutos de juego.

Era una batalla encarnizada sobre el parquet de Sa Pedrera y los árbitros querían formar parte del juego sancionando el mínimo contacto, sobre todo de los locales, en un partido que era a vida o muerte para ambas escuadras, que se dejaban la vida en cada balón dividido. El técnico visitante se vio obligado a pedir el primer tiempo muerto a falta de dos minutos para el final del primer cuarto, ya que veía que los sanantonienses se escapaban y la ventaja de la ida se reducía cada vez más. Peris cerró el primer parcial con un triple sublime que ponía los 12 de ventaja para los ibicencos, que veían el milagro de la remontada más cerca tras los primeros diez minutos.

El Class subió un punto más la intensidad defensiva en el inicio del segundo cuarto ante un Melilla que empezaba a ver volar fantasmas sobre Can Coix. Ambas escuadras bajaron sus porcentajes de tiro y De La Rúa se tuvo que ir al banco tras cometer su tercera falta personal, que fue muy rigurosa, a falta de cinco minutos para el descanso. La tensión se palpaba sobre el ambiente y los jugadores no eran ajenos a ella, con los melillenses desangrándose desde la línea de tiros libres, algo que aprovechó el Sant Antoni para ponerse 18 arriba, por lo que Mikel Garitaonandia tuvo que volver a parar el partido, sabedor de que su ventaja de la ida se había dilapidado en apenas 18 minutos en el infierno de Sa Pedrera, con un Class totalmente encendido en ataque y que no dejaba ni un solo hueco en defensa.

Pero los árbitros querían ser protagonistas del partido, sancionando con falta cada leve contacto de los locales y desquiciando a todo el público asistente, que no dejaba de animar a los suyos ni un solo segundo y que era el jugador número 6 sobre la pista. El Class apretó los dientes en el final del segundo acto y un triple de Llamas puso la máxima antes del paso por vestuarios (47-29) mientras la ferviente afición entonaba el “Sí se puede”.

El Melilla despertó en la segunda mitad

El tercer cuarto comenzó con Stilma, el mejor jugador melillense en toda la eliminatoria, anotando 13 puntos consecutivos para acercar a su equipo a nueve, obligando a Barrio a pedir tiempo muerto. El receso sirvió para que los ibicencos reajustasen su defensa y volviesen a ponerse 16 arriba ante un Melilla que trataba de meterle cloroformo al partido a través de largas posesiones que siempre desembocaban en Stilma, al que los locales defendían con ahínco y que fue abucheado tras dar un golpe innecesario a Peris. Melilla mejoró ostensiblemente sus porcentajes en el tercer cuarto, demostrando porque es el equipo más anotador de la categoría y provocando muchas faltas de un Class al que los árbitros estaban castigando cada contacto defensivo y que vio como su ventaja mermó a los 12 puntos al final del tercer cuarto.

Los portmanyíns necesitaban otros 10 para forzar la prórroga y once para remontar la eliminatoria en los últimos 10 minutos, y se fueron con todo al ataque en búsqueda de la heroica ante un Melilla que salía reforzado del tercer parcial. Sa Pedrera apretó todavía más, y los locales, con un triple de De La Rúa y una canasta de Arqués, ampliaron su renta hasta los 17 puntos a falta de siete minutos, por lo que el técnico visitante pidió tiempo muerto.

El Melilla sufrió un cortocircuito en ataque en el momento decisivo del partido, y Smith puso los 21 de ventaja para los sanantonienses, que tocaban la remontada con la yema de los dedos en el momento en el que el propio Smith fue expulsado tras su quinta falta personal. Cinco puntos seguidos del cuadro visitante sofocaron el incendio insular, pero el Class, que nunca dejó de creer, entró en los dos últimos minutos de partido con 21 puntos de ventaja tras un triple de un excelso De La Rúa. Los ibicencos estaban a una sola canasta de obrar el milagro, y un triple de Mayo puso a los gladiadores sanantonienses 24 arriba a falta de 1:21, pero García anotó un triple imposible que daba vida a los suyos, y el partido se fue a la prórroga después de que ibicencos y melillenses tuviesen posesión para no forzar el tiempo extra.

Melilla comenzó la prórroga más enchufado y endosó a los locales un parcial de 0-6, a lo que el Class respondió con tres puntos consecutivos. Pero los visitantes supieron administrar muy bien esa pequeña ventaja y Peris y Mayo fallaron dos tiros libres que pusieron cuesta arriba las cosas para los ibicencos, que dilapidaron todas sus opciones tras unos dobles de Zidek. El Class venció por 93-76 tras un gran partido y, por segundo año consecutivo, se quedó a las puertas del ascenso a Primera FEB.