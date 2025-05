El Sant Antoni cree en la remontada: «La clave será un buen inicio y la energía de Sa Pedrera»

El CB Sant Antoni se juega este sábado en Sa Pedrera el partido más importante de su temporada… y quizá de su historia reciente. El conjunto portmanyí recibe al Melilla Ciudad del Deporte en la vuelta de la eliminatoria final por el ascenso a Primera FEB con una desventaja de 22 puntos (107-85) tras el mal segundo tiempo en la ida. A priori, el desafío es mayúsculo. Pero en el seno del club no se rinden. Todo lo contrario.

Vicente Costa, presidente del CB Sant Antoni. | D.I.

El presidente del Club Bàsquet Sant Antoni, Vicente Costa, transmite ilusión, fe y confianza en una remontada que, si bien complicada, no es imposible. Y con el paso de los días de la decepción inicial se ha pasado a un clima de esperanza y convicción en la remontada: «Esto es como todo. Primero tienes el bajón del día después, pero durante la semana, entre unos que vamos empujando y la gente de fuera que también te empuja un poco… a ver si entre todos conseguimos darle la vuelta. En eso estamos», asegura.

Costa no esconde que las sensaciones tras la primera mitad del partido en Melilla eran buenas. El equipo se mostró competitivo y llegó a tener ventajas de dos dígitos. Pero en la reanudación, todo se torció. «Ya nos pasó cuando perdimos cinco partidos seguidos. A veces las ganas te pueden, y también influye que la rotación era un poquito más corta. Teníamos a dos lesionados, uno viajó pero no estaba para forzar… y al final, como se suele decir, es peor el remedio que la enfermedad», explica.

Las ausencias, especialmente en posiciones interiores, se notaron frente a un rival fuerte y físico en la pintura. Sin embargo, en casa, todo puede cambiar. «Va a ser más una cuestión de ánimo, de empuje, de la energía de Sa Pedrera, que de juego. Ellos son muy fuertes en su casa, pero fuera bajan su nivel, y ahí nos tenemos que agarrar», apunta el presidente sobre un equipo, el melillense, que acabó la fase regular con 15 victorias y 11 derrotas, 10 de ellas lejos del pabellón Javier Imbroda.

Claves para la remontada

La estrategia para el dirigente ibicenco está clara: salir concentrados, no dejarse llevar por la ansiedad y buscar un buen inicio que haga creer a todo el pabellón. «La clave es tener un buen comienzo, estar plantados, que no nos puedan las ganas. Si al descanso estamos arriba, como en su feudo, yo creo que con el empuje de Sa Pedrera y las ganas de los jugadores, podemos llegar a un final apretado. Y si lo tenemos ahí, lo vamos a intentar seguro», afirma convencido.

La instalación de Sa Pedrera, que vivirá una importante reforma en los próximos meses, se llenará con entre 1.300 y 1.500 personas. No cabrá nadie más. «Vamos a ver si conseguimos que nuestro público esté con nosotros desde antes del partido, que esté todo lo animoso que se pueda. Y si ellos no tienen su mejor día, igual les damos un susto», desliza Costa.

Aunque el ascenso se escape, el presidente quiere dejar claro que el proyecto del CB Sant Antoni no se detiene. «La ilusión sigue. El objetivo lo tenemos claro y no vamos a parar. Este club es joven, pero llevamos cuatro temporadas seguidas peleando por el ascenso. Ningún otro lo ha conseguido. Tenemos una base sólida, cada vez más masa social y jugadores con ilusión. Si no lo conseguimos este año, lo intentaremos la temporada que viene», subraya.

Además, la reforma de la instalación es un paso adelante para seguir creciendo. «Si se lograra el ascenso este año, sería un puntazo muy grande: instalación nueva y categoría superior. Pero si no puede ser, el año que viene jugaremos con un pabellón reformado y más ganas que nunca», sentencia.

El sábado, a las 20 horas, Sa Pedrera será una caldera. El Class Sant Antoni sabe que la remontada pasa por creer, luchar cada balón como si fuera el último y dejarlo todo en la pista. El objetivo es complicado. Pero con el empuje de toda una isla detrás, el sueño del ascenso sigue vivo.