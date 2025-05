El Class Bàsquet Sant Antoni, a por la remontada del ascenso

El Class Bàsquet Sant Antoni no ha dicho aún su última palabra en la fase de ascenso a Primera FEB, en la que este sábado recibe al Melilla Ciudad del Deporte, desde las 20 horas en el Pabellón de Sa Pedrera (20 horas / Canal FEB TV). Los isleños perdieron de 22 puntos en la ida del pasado domingo, pero en el club y en la afición creen firmemente que la remontada es posible para entrar en la historia del baloncesto pitiuso. Durante toda la semana, el club portmanyí ha lanzado diferentes iniciativas para animar al equipo que entrena David Barrio. Además, ha habido un llamamiento a la afición para llenar el polideportivo de Can Coix, que será una auténtica olla a presión. Con el ‘Junts ho farem!’ como lema, se espera vivir una noche mágica en Sa Pedrera.

La empresa será muy difícil, pero no es ni mucho menos imposible. Si el Class consigue ser el equipo que fue en los dos primeros cuartos del duelo disputado en el Pabellón Javier Imbroda, habrá posibilidades. Lo que no se puede repetir es la debilidad mostrada en los dos últimos cuartos, en los que los melillenses remontaron una desventaja de 14 puntos y acabaron ganando con mucha holgura. El factor cancha también puede ser determinante. No sólo por el ambiente, sino porque los visitantes suelen bajar muchos enteros cuando juegan fuera de casa. La casa está echada y en la isla se ha puesto el foco en una palabra: remontada.

Hasta última hora no se sabrá si Barrio podrá contar con todos sus efectivos. En Melilla tuvo la importantísima baja de Isaac Mayo, mientras que Samu Taiwo, con problemas físicos, pudo jugar muy poquito. Hará falta que todo el mundo esté disponible para amedrentar a un adversario que demostró por qué es el equipo más anotador de Segunda FEB, pero que no se fía ni un pelo del Sant Antoni.

El bloque balear afronta un partido «muy especial», en palabras de su técnico, quien aseguró que «pase lo que pase es el último de la temporada». «Nos hemos ganado el derecho, con estos 40 minutos con nuestra afición en Sa Pedrera, a luchar por un ascenso a Primera FEB por segundo año consecutivo [la temporada pasada los isleños cayeron en una polémica final frente al Morón]. El resultado con el que llegamos no es el que nos gustaría, lo que hace que la eliminatoria esté muy complicada, pero estoy convencido de que vamos a tener nuestras opciones. De que vamos a tener por lo menos una bala para darle la vuelta a la eliminatoria», manifestó Barrio.

«Tenemos muy claro dónde Melilla nos hizo daño en el partido de ida, sobre todo en la segunda parte. Sabemos que tenemos que controlar el rebote y no nos podemos ir a las cifras del partido de ida. Tenemos que bajarles anotación, el porcentaje de tiro de tres. Ellos tuvieron muchísimo mérito, pero nosotros tenemos que dar un paso más a nivel defensivo para poder frenar el caudal ofensivo del equipo más anotador de la competición y una de las mejores plantillas de la Liga», resaltó el míster de los portmanyins.

Barrio dijo que sus jugadores deben «disfrutar» y apoyarse en la afición, que está deseando que llegue el momento del choque. «Tenemos que estar a la altura del público y de las expectativas. Seguro que va a ser así. Vamos a poner todo lo que tenemos dentro para intentar dar la vuelta y seguir soñando con el ascenso», manifestó el preparador del Class Sant Antoni, que hasta la fecha ha sido el que ha llevado más lejos al equipo sanantoniense. Dicen que no hay éxito sin sufrimiento. Los isleños sufrieron en Melilla, pero tienen la personalidad suficiente para poder levantarse y darle la vuelta a una situación muy adversa.

Fiesta de fin de temporada

Al acabar el encuentro, pase lo que pase, el CB Sant Antoni celebrará una fiesta de fin de temporada. En la mente de todos está poder celebrar el primer ascenso del club a la antesala de la ACB, pero si no se festejará una temporada que ha sido de récords. Además, se presentará el himno de la entidad y habrá muchas más sorpresas. La música la pondrán, entre otros, el grupo ibicenco Canallas del Guateke.