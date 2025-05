Una gesta difícil, pero no imposible para el Class Bàsquet Sant Antoni

El Class Bàsquet Sant Antoni está a un paso de abrir las puertas de la gloria, pero necesita una última gesta. El conjunto portmanyí, que entrena David Barrio, jugará este sábado en el Pabellón de Sa Pedrera (20 horas) el partido más importante de su historia. En juego está, nada más y nada menos, el ascenso a Primera FEB, la antesala de la Liga ACB. Pero para lograrlo, los isleños deberán ganar al Melilla Ciudad del Deporte por más de 22 puntos, ya que en la ida, disputada el pasado domingo en tierras africanas, se impusieron los andaluces por esa diferencia tras culminar una gran remontada, ya que los pitiusos lideraban el partido por siete puntos al descanso.

El reto, aunque muy complicado, no es ni mucho menos imposible. Porque 40 minutos en el pabellón sanantoniense dan para mucho. Y más si está lleno hasta la bandera, con toda la afición apoyando y siendo el jugador número 6 que lleve al equipo en volandas hacia la remontada. Porque es una montaña que será difícil de escalar, pero no imposible. El Class ha demostrado ser un equipo muy fiable en su feudo durante toda la temporada, con un récord en fase regular de 11 victorias y solo dos derrotas, llegando a enlazar 10 triunfos consecutivos y sin perder desde el 4 de diciembre hasta el pasado 17 de mayo, en la vuelta de la segunda ronda del play-off ante el CB Prat. Más de seis meses en los que todos los equipos que visitaron Sant Antoni terminaron mordiendo el polvo de Sa Pedrera. Casi nada.

Todos los estamentos del club llevan trabajando a destajo durante toda la temporada para conseguir estar en disposición de abandonar la Segunda FEB para pasar a formar parte de la categoría de plata del baloncesto nacional. El año pasado, el Sant Antoni se quedó a solo dos puntos de ella en un trágico final ante Morón, que llegó a Sa Pedrera con una ventaja de siete puntos tras la ida disputada en Sevilla. En la vuelta, los andaluces terminaron derramando sangre, sudor y lágrimas para certificar un ascenso que no estuvo exento de polémica, ya que en la última jugada del partido Daniel De La Rúa tuvo en sus manos la bola de la remontada tras lanzar un triple, interrumpido por el contacto del visitante Luis Parejo, que hizo una clara falta al jugador ibicenco que no fue sancionada por los árbitros, que deberían haber castigado la acción con tres tiros libres para el base del Class, y que al no hacerlo, privaron al equipo de una oportunidad crucial para cambiar el resultado.

El salto a Primera FEB puede significar un antes y un después para la entidad, que no ha escatimado a la hora de fichar jugadores de talento para darle a David Barrio un equipo de plenas garantías que pueda luchar por todo. El Class ha evidenciado con hechos que mejora su rendimiento ante su afición, y hay varios precedentes que pueden hacer confiar en las posibilidades de ascender. Esta temporada, el Class Sant Antoni ha vencido en casa por 22 puntos al CB Santfeliuenc en su primer partido en Sa Pedrera, disputado el pasado 12 de octubre. El Lliria, que finalizó quinto en la fase regular, cayó por una renta de 19 puntos el pasado 12 de noviembre, y el CB Tarragona fue aplastado el pasado 29 de marzo por 121-71 tras una auténtica exhibiciónofensiva del equipo de Barrio.

Si el conjunto ibicenco mejora sus prestaciones ante su afición, el Melilla ha demostrado que no es el mismo equipo cuando juega lejos del Pabellón Javier Imbroda. El plantel de Mikel Garitaonandia fue el tercer peor visitante del Grupo Oeste de Segunda FEB, ganando solo tres partidos de los 13 disputados fuera de casa, donde sufrió varias derrotas abultadas. Perdió 81-55 ante Cáceres el 26 de octubre, 92-68 ante La Salud Archena el 4 de enero y 97-80 ante Clavijo hace poco más de un mes, el 13 de abril.Estuvo más de tres meses sin conseguir un triunfo a domicilio, desde el 6 de diciembre hasta el 15 de marzo, por lo que demuestra ser un equipo que, cuando las cosas le salen mal, se va de los partidos fácilmente.

La clave para los ibicencos estará en comenzar esta final con mucha intensidad para sacar una buena ventaja en un primer cuarto que será decisivo, ya que los jugadores del Melilla pueden sentir el miedo y tener un déjà vu que les haga tener presentes las contundentes derrotas sufridas esta temporada, sintiendo una presión que no todos los jugadores saben aguantar. En la ida, el Class consiguió escaparse a 14 puntos en el primer cuarto y ponerse 13 arriba en el segundo. Si son capaces de distanciarse en el marcador, al equipo melillense le entrarán muchas dudas, y Sa Pedrera se encargará del resto. Porque, como dijo Alejandro Magno, «no hay nada imposible para el que se atreve».