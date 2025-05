Paco Jémez: «No podemos pensar en ir a Andorra a no encajar»

Después de despedir la temporada regular con goleada, Paco Jémez valoró positivamente el rendimiento de su equipo, aunque lamentó la lesión de Davo, único lunar en una tarde redonda.

«No queríamos que nadie saliera lesionado ni ver a nadie con la quinta amarilla. Lo de Davo es la mala noticia del partido. Notó un pinchazo, puede ser una sobrecarga, pero hasta que no se le hagan pruebas no lo sabremos», explicó el técnico celeste.

Pese a que la UD Ibiza no dependía de sí misma para alcanzar la segunda plaza, el conjunto isleño cumplió con su parte. «Hicimos lo que teníamos que hacer. El Ceuta ha bajado su nivel competitivo, ya están disfrutando de lo conseguido. Nosotros hemos conseguido un gran resultado ante el campeón, portería a cero, buenas sensaciones… Hemos puesto un buen broche a la temporada y llegamos bien al play-off», destacó.

Jémez quiso poner en valor la actuación de varios futbolistas, en especial de los menos habituales: «Estoy muy contento con todos, pero destaco a gente como José Albert, que ha estado muy consistente pese a la inactividad. El partido ha sido casi soñado para acabar la Liga, salvo por la lesión de Davo».

Sobre el Andorra, su rival en la primera eliminatoria, el entrenador cordobés avisó: «No hay grandes diferencias entre los equipos clasificados. Cualquiera te puede eliminar. Hubiera sido mejor ser segundos, pero tenemos opciones si seguimos como hasta ahora. No podemos ir a Andorra a no encajar. Tenemos que jugar lo más lejos posible de nuestra área». También se refirió a la menor afluencia de público que tienen tanto el Andorra como la UD Ibiza respecto a otros rivales del playoff como el Nàstic o la Ponferradina: «Ninguno de los dos tenemos campos espectaculares y no metemos mucha gente. En ese aspecto no vamos a tener mucha diferencia».

Por último, habló sobre el estado físico del equipo: «No quise tentar la suerte con Mo Dauda, y espero que pueda estar en Andorra. También confiamos en recuperar pronto a Gallar y que lo de Davo no sea nada».

Por su parte, el técnico del Ceuta, José Juan Romero, admitió que sus futbolistas «se habían ganado por una apuesta con el presidente tener unos días en Ibiza de libre elección». «Han hecho algo gordo y se lo han ganado, no puedo decirles nada», dijo.