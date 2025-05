David Barrio: «Intentaremos hacer historia en Sa Pedrera»

«El Melilla es un equipo muy fuerte en casa, no había perdido ningún partido de liga en los 40 minutos», afirmó David Barrio, que señaló que su equipo estuvo «muy bien en la primera parte a nivel ofensivo, anotando 58 puntos y jugando muy buen baloncesto», aunque «no tanto defensivamente al encajar 51». También hizo autocrítica al reconocer que «en la segunda parte» el cuadro melillense les «pasó por encima, especialmente en el rebote», ya que «capturaron el doble» que los ibicencos. «Nos han hecho parciales que nos ha costado muchísimo frenar, han tenido un gran acierto exterior, con un 57%, algo totalmente fuera de lo normal en cualquier partido de baloncesto», expuso un perplejo Barrio, que se rindió a su rival: «Tiene mucho mérito lo que han hecho», a la vez que confesó que «el resultado es más abultado de lo visto en la cancha», pero es con el que tienen «que trabajar para intentar remontar en el partido de vuelta», y para el que espera «recuperar a los efectivos que no han podido participar y que son muy importantes para el equipo». Reconoce «que las lesiones no pueden ser excusa en ninguno de los casos y mucho menos en una final». «Intentaremos hacer una remontada histórica en Sa Pedrera», finalizó Barrio.