El San Pablo-Eivissa logra un triunfo histórico que vale una permanencia

El San Pablo-Eivissa consiguió la permanencia en Segunda División tras superar por 5-1 al Teidaya, en un partido dominado de principio a fin por las jugadoras de Saúl Olmo, que dieron una gran imagen sobre el parquet de Es Pratet, especialmente Fátima Villar, que anotó un hat-trick, y Cami, que contribuyó a la causa con un doblete. Las jugadoras locales empezaron con mucha intensidad, conscientes de lo que se jugaban, y a los 25 segundos se pusieron por delante gracias a un misil de Fátima, que se coló por la escuadra de la portería tinerfeña para poner el 1-0 en el marcador.

Con este gol, Villar ha conseguido anotar en los cinco partidos que ha disputado desde su fichaje por el cuadro insular, todo un acierto de la dirección deportiva, ya que la internacional uruguaya ha dado un salto cualitativo a la escuadra de Saúl Olmo. Las ibicencas no cejaron en su empeño y se fueron con todo a por el segundo, que llegó en el minuto 4 tras un testarazo inapelable de Cami.

Tatiana hizo una parada milagrosa para salvar el primer gol del conjunto canario, que consiguió sacudirse la asfixiante presión local con el segundo gol y creció sobre la pista. Fede perdonó el tercero en el ecuador de la primera mitad tras un mano a mano, pero su disparo salió a milímetros del poste de la portera tinerfeña. El equipo de Olmo, que no paraba de dar instrucciones desde la zona técnica, presionaba muy arriba y no dejaba construir desde atrás al Teidaya, que tenía que buscar balones largos que no creaba problemas a la zaga local, muy concentrada y solidaria en las ayudas durante todo el partido.

Una gran jugada entre Fátima Y Kai dejó a la brasileña sola ante la guardameta visitante, que se hizo grande para salvar el tercero justo antes del descanso, al que se llegó con resultado de 2-0 y la sensación de que las ibicencas habían hecho méritos para que su ventaja fuese más amplia ante un rival que solo había llegado una vez con claridad a la portería de Tatiana.

El San Pablo demostró carácter y personalidad en la segunda mitad

El 2-0 era un resultado muy engañoso, ya que un gol metía a las visitantes en el partido meter el miedo en el cuerpo al San Pablo, que trataba de dormir el partido con largas posesiones para intentar desarbolar a la defensa canaria. Las visitantes recortaron distancias en el 4 de la segunda mitad tras un contragolpe bien ejecutado por Emilia, que no perdonó ante la salida de Tatiana y anotó el primero para las suyas.

Las ibicencas, que estaban en una situación delicada, encajaron el gol con personalidad y carácter, y lejos de especular, se fueron con todo al ataque para anotar el tercero y poner tierra de por medio, mientras que el Teidaya aguantaba bien replegado atrás y buscaba su oportunidad al contraataque. Pero Fátima, que completó un partido excelso, se sacó de la chistera una obra de arte al ver adelantada a la portera tinerfeña y lanzar un misil desde su campo para anotar el tercero en el minuto 7 de la segunda mitad.

Solo dos minutos después, las pitiusas pusieron la guinda tras un balón largo que encontró a Cami, que no perdonó en el mano a mano y puso el 4-1 en el marcador tras tres minutos mágicos del San Pablo, que acariciaba la permanencia. El conjunto de Olmo trató de meterle cloroformo al partido mientras los minutos pasaban, conscientes del botín que tenían entre manos, mientras que el Teidaya subió líneas para intentar recortar distancias, pero la defensa local, muy intensa y generosa en los esfuerzos, no dejaba espacios que las tinerfeñas pudiesen aprovechar. A falta de un minuto, Villar, incombustible durante todo el partido, puso la guinda anotando el quinto de su equipo y el tercero en su cuenta particular.

El encuentro llegó a su fin, y el San Pablo puso el broche de oro a una complicada temporada en la que consiguieron el objetivo de la permanencia en su primer año en Segunda División tras conseguir cuatro victorias en los últimos cinco partidos.

Saúl Olmo, emocionado

«Estaba convencido desde que llegué de que podíamos salvarnos. Hemos sufrido mucho, las chicas han estado no de 10, de 40, han peleado cada partido, cada segundo, han llevado el escudo del San Pablo y a la isla de Ibiza por todo España y creo que hay que sentirse muy orgulloso de ellas», señaló Saúl Olmo al término del partido. El entrenador, uno de los artífices de la permanencia, confirmó que no seguirá dirigiendo a las ibicencas el año que viene, ya que va a «intentar volver a jugar un año más», por lo que comenzará la rehabilitación de su rodilla.