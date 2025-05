Objetivo del Class Bàsquet Sant Antoni: sellar el pase al cruce por el ascenso

El Class Bàsquet Sant Antoni quiere certificar este sábado el pase a la última ronda del play-off de ascenso a Primera FEB. Los isleños reciben al CB Prat (19.30 horas en el Pabellón de Sa Pedrera / Canal FEB TV) en el partido de los cuartos de final (penúltima eliminatoria) de la fase para dar el salto a la antesala de la ACB. Los sanantonienses se trajeron una renta de 29 puntos del encuentro de ida, pero desean certificar el pase ante su público, al que le quieren regalar una nueva victoria este curso.

El equipo entrenado por David Barrio dio una auténtica exhibición el pasado fin de semana en El Prat de Llobregat, por lo que llega con la vitola de favorito, pero el técnico no se fía. Según Barrio, «por respeto al rival, la competición y la afición» deben «ir a ganar». «Sabemos que va a ser difícil porque el Prat es uno de los pocos equipos que ha vencido en Sa Pedrera y es algo que recordamos. Vamos a estar muy bien acompañados, pero a pesar de los 29 puntos de ventaja no está hecho porque nos enfrentamos a un muy buen rival», manifestó el preparador de los portmanyíns en la víspera del choque.

Barrio apuntó que deben volver a ser fuertes en defensa, como en la ida en Cataluña, para no dar opciones a su adversario. «Ellos van a querer venir a por todas, sabiendo que el que pierda la eliminatoria, va a ser su último partido de la temporada. Seguro que no vienen a regalarlos nada, pero sabemos a qué jugadores tenemos que parar», explicó el míster de los pitusos, que dejó claro que «el inicio es fundamental». «Tenemos que hacer una buena puesta en escena, para que ellos no crean que tienen opciones de remontada», añadió Barrio, que también recalcó que su equipo va a «salir a por todas».

En el Class todavía no piensa en la eliminatoria definitiva por el ascenso, objetivo del que están «cerca», pero que «todavía no está conseguido». Este sábado contarán con el apoyo de una afición que seguro llenará el pabellón del complejo polideportivo de Can Coix, en donde se espera un gran ambiente para celebrar otro hito histórico para el baloncesto ibicenco. Los isleños deben acabar de sentenciar al Prat para mantener sueño el vivo del ascenso.