El Class Sant Antoni ve más cerca que nunca el ascenso a Primera FEB

El Class Bàsquet Sant Antoni está más cerca que nunca de alcanzar el ansiado ascenso a la Primera FEB (antigua LEB Oro), y esta vez no parece dispuesto a dejar escapar la oportunidad. Tras tres temporadas quedándose a las puertas, especialmente dolorosa la última con la eliminación por la mínima ante Morón en Sa Pedrera, el conjunto ibicenco ha dado un paso de gigante con una exhibición aplastante en el partido de ida de los cuartos de final ante el CB Prat (58-87), en tierras catalanas. La diferencia de 29 puntos no solo refleja la superioridad balear, sino que deja muy encarrilada la eliminatoria para la vuelta en casa. Y lanza un serio aviso al rival que esté por llegar en la ronda definitiva, si se cumple la lógica el sábado en el complejo deportivo de Can Coix (19.30 horas).

El bloque entrenado por David Barrio completó un partido casi perfecto el pasado sábado, con una actuación coral y una intensidad arrolladora desde el salto inicial. Jan Zidek, con 18 puntos, lideró una ofensiva imparable, bien secundado por Laron Smith (16), Álex Llorca (12) y Mayo (10). El Sant Antoni dominó el encuentro de principio a fin, marcando distancias desde el primer cuarto y sin dar opciones a un Prat completamente desdibujado en el tramo final.

Un centenar de aficionados ibicencos no quisieron perderse la cita y viajaron hasta El Prat de Llobregat para animar a los suyos. Su aliento se notó desde el primer minuto, y el equipo respondió con creces. La conexión entre grada y pista fue total, y esa comunión promete explotar este próximo sábado en el Pabellón de Sa Pedrera, donde se espera un lleno absoluto para sellar el billete a las semifinales (última ronda).

David Barrio, técnico del equipo portmanyí, se mostró satisfecho pero cauto tras el duelo: «Sería básicamente parte de los deberes hechos, aunque quedan 40 minutos. No vamos a escondernos jugando la vuelta en nuestra casa. Estamos muy satisfechos, pero no cabe relajación. El sueño sigue vivo». El entrenador destacó también el espectacular momento de forma del equipo, que ha ganado 20 de los últimos 21 partidos disputados: «Tenemos que seguir, nos quedan unos pasitos más, pero por lo menos llegar con toda la ilusión del mundo al final».

Y es que la ilusión se ha convertido en gasolina para un equipo que ha encontrado su mejor versión justo en el momento clave de la temporada. La plantilla ha madurado, ha aprendido de tropiezos pasados y se presenta como uno de los principales aspirantes a ocupar una de las dos plazas restantes para el ascenso, tras la ya lograda por el Palmer Basket Mallorca.

Las otras series de cuartos de final están mucho más abiertas. Con ligeras ventajas para los equipos locales finalizaron el Lobe Huesca la Magia, que se impuso por 77-70 al Cáceres Patrimonio de la Humanidad en un duelo muy igualado, y La Salud Archena frente al Melilla Ciudad del Deporte (86-79), tras una primera parte demoledora y una reacción norteafricana que no fue suficiente. Otro equipo balear, el Fibwi Palma, se impuso a domicilio a la Cultural y Deportiva Leonesa por 64-70 y tratará de sellar su pase en la capital palmesana. De estas cuatro rondas saldrán los semifinalistas que buscarán el premio del ascenso a Primera FEB.

Pero para ello, el Class Sant Antoni aún tiene que rematar la faena. Barrio y sus jugadores lo tienen claro: no pueden confiarse. Aunque el +29 logrado en la ida ofrece un margen amplísimo, en baloncesto nunca está todo dicho hasta el pitido final. El Prat es un club con historia, y pese a que tendrá que remar mucho, no se dará por vencido fácilmente. Además, ya sabe lo que es ganar en Sa Pedrera. Lo hizo en Liga y tratará de superar la hazaña para seguir vivo en la fase de ascenso.

Por eso, desde el club ibicenco se hace un llamamiento a la afición para convertir Sa Pedrera en una olla a presión. El sábado puede ser una fiesta inolvidable, el primer paso hacia una final que abriría las puertas de la élite del baloncesto nacional para un club que lleva años acariciando el éxito y que esta temporada parece decidido a no soltarlo.

Queda el esfuerzo final. Pero con el respaldo de su gente, el compromiso del vestuario y el talento de una plantilla que juega de memoria, el Class Bàsquet Sant Antoni tiene motivos de sobra para soñar en grande. Porque esta vez sí, el sueño puede hacerse realidad.