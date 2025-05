La UD Ibiza se aferra a Can Misses para reivindicarse

La UD Ibiza afronta este sábado (16 horas) un partido clave en sus aspiraciones por alcanzar la segunda posición del Grupo 2 de Primera Federación. El conjunto de Paco Jémez, que da por perdida la primera plaza en manos del Ceuta (está a 7 puntos a falta de 9 por disputarse), recibe al Alcorcón en el estadio Palladium Can Misses con la necesidad imperiosa de reencontrarse con la victoria tras el empate sin goles de la pasada jornada en Huelva frente al Recreativo. Con tres puntos de desventaja respecto al Real Murcia, segundo clasificado, los celestes están obligados a sumar de tres en tres para mantener viva la esperanza de ser cabeza de serie en el inminente play-off de ascenso a Segunda División.

Los de Paco Jémez tienen la obligación de dejar el máximo botín en Can Misses y esperar lo que suceda, a partir de las 20 horas, en el duelo estelar de la jornada que enfrentará al Real Murcia con el Antequera, cuarto clasificado a dos puntos de los ibicencos.

Pero primero hay que ganar. Y el Alcorcón llega a la isla instalado en la zona media de la tabla, sin opciones reales de colarse en la promoción ni peligro de descenso, pero con un rendimiento reciente que invita a la prudencia. Los madrileños alternan luces y sombras en las últimas semanas, pero han sido capaces de imponerse a equipos como el Real Murcia (2-1) o el Yelcano Deportivo (2-0), el pasado fin de semana. A domicilio, sin embargo, han evidenciado una versión más vulnerable, con derrotas claras en sus dos últimas salidas ante el Hércules (2-0) y el Algeciras (2-0).

La UD Ibiza, por su parte, mantiene su fortaleza como local, donde ha cimentado buena parte de su actual posición en la tabla. En sus dos compromisos más recientes en Can Misses, los de Paco Jémez vencieron con autoridad al Sevilla Atlético (3-0) y al Fuenlabrada (2-1), dejando una imagen sólida y eficaz, especialmente en la parcela ofensiva. La última vez que los ibicencos se quedaron sin marcar en casa fue el 6 de abril, en un empate sin goles ante el Real Madrid Castilla. Toca volver a sonreir.

Si bien el primer puesto parece ya inalcanzable, la lucha por la segunda plaza sigue abierta, y el calendario ofrece una última oportunidad a los de Jémez para escalar posiciones y ganar una ventaja estratégica en los cruces del play-off. Ser cabeza de serie implica jugar la vuelta en casa y tener el factor empate a favor en caso de igualdad tras la prórroga.

En lo deportivo, Paco Jémez no quiso desvelar ningún detalle sobre el posible once inicial, como tampoco del parte de bajas (no estarán Del Olmo ni Mo Dauda por lesión), molesto por el juego al despiste de otros entrenadores de la categoría. Además, instó a la afición a arropar al equipo de cara al tramo decisivo de la temporada.

El punta Davo, listo para volve al once titular

Aunque Paco Jémez evitó este jueves dar pistaa sobre la alineación que presentará hoy en Can Misses, una de las grandes novedades podría ser la inclusión de Davo en la punta de ataque tras disputar sus primeros minutos en Huelva. El delantero gallego ha dejado atrás la rotura de un hueso en el pie que le ha mantenido casi dos meses fuera de los terrenos de juego, y su presencia en la posicón del ‘9’ se hace crucial para el tramo final del curso.