Paco Jémez: «El objetivo real es ser segundos, en kárate soy cinturón negro en optimismo»

La UD Ibiza recuperó este sábado la sonrisa tras su tropiezo en Huelva después de conseguir la tercera victoria consecutiva en Can Misses al imponerse por 2-0 al Alcorcón. El delantero Davo, que volvió a la titularidad tras dos meses fuera por lesión, lideró el triunfo celeste abriendo la lata en la primera mitad. El central Monjonell certificó en la segunda mitad un importante triunfo que quedó empañado por la lesión muscular sufrida por Álex Gallar. Los de Paco Jémez ya son matemáticamente equipo de play-off y aprietan por la segunda plaza, que está en posesión del Real Murcia.

El equipo ibicenco llevó la iniciativa y movió bien el balón en los primeros minutos de juego, en los que además evitó que el Alcorcón armase contragolpes de peligro. Davo, que volvió a ser titular dos meses después de salir del equipo por lesión, comenzó pronto a aparecer entre líneas en asociación con Gallar, mientras Bebé y Zarzana se esmeraban por doblegar a sus marcadores por ambas bandas. En el 17 de partido, el delantero gallego se fabricó un espacio y cedió para Zarzana, que no supo definir con éxito un poco escorado ante la salida de Ayesa. En el minuto siguiente, el punta ucraniano Vladys ganó un balón largo a la espalda de la defensa y con su velocidad provocó que Ramón Juan tuviera que frenarle en falta jugándose la tarjeta roja. El colegiado dejó la acción en amarilla para el guardameta local. En la falta botada por el equipo madrileño, Rayco estrelló el balón en el larguero con un cabezazo a bocajarro. Fue la mejor ocasión del partido cumplido el minuto 22.

Davo abre la lata

A pesar del susto, la UD Ibiza estaba trabajando bien el encuentro y el golito de Davo, el quinto en su cuenta particular, no tardó en llegar. Zarzana se marchó por banda derecha y asistió al área pequeña, donde apareció el ‘9’ de los celestes para rematar de tacón, alejando el cuero lejos del alcance de Ayesa (min. 27). El pontevedrés no tardó ni media hora en responder a las expectativas y devolver la ilusión a la afición tras dos meses en el dique seco.

Si en ataque había resultado determinante Davo con su genialidad, en el área contraria se reivindicó Ramón Juan con una manopla salvadora a disparo de Llorente, en el minuto 33, tras una internada del cuadro alfarero por el perfil zurdo. Ante la falta de contundencia de Monjo en un larguísimo balón en largo, Ramón Juan volvió a intervenir con acierto para impedir el remate del propio Llorente. El Alcorcón estaba generando cierto peligro con el juego directo.

Hasta el descanso, los de Paco Jémez tuvieron la opción de ampliar la ventaja tras una buena internada de Bebé cuyo centro no encontró rematador, y un balón filtrado al espacio de Medina al que no llegó Davo por un palmo.

Gol de Monjo, lesión de Gallar

Tras el paso por vestuarios siguió dominando el partido el equipo ibicenco, que a los 50 minutos reclamó con insistencia un claro penalti por manos de un defensa tras un pase atrás de Bebé en línea de fondo. Aunque el colegiado no vio la infracción, el córner posterior resultaría aún más letal después de que Monjo cabeceara de manera impecable al fondo de las mallas el centro de Gallar (2-0, min. 51).

La UD Ibiza había encarrillado la tercera victoria consecutiva en casa, dejando atrás los fantasmas de su empate en Huelva, y certificando su presencia en el play-off de ascenso a Segunda División.

Pero no debía bajar el ritmo el cuadro isleño ante un Alcorcón peligroso en los balones largos y las segundas jugadas. Con el carrusel de cambios se anestesió el partido.

En una tarde redonda por la victoria y el juego del equipo, la peor noticia fue la lesión muscular sufrida por Álex Gallar cumplido el minuto 60 de encuentro. El catalán se aquejó de la zona posterior del muslo tras un taconazo y podría sufrir una rotura que ponga en cuestión su presencia en el play-off. Un serio contratiempo para la formación celeste.

Davo, en el minuto 75, pudo lograr su doblete particular tras un eslalon de Javi Jiménez pero llegó algo fatigado a la definición y no pudo sorprender a Ayesa. Respondió Lhery con una buena jugada personal y un disparo a las manos de Ramón Juan.

Un último disparo de Domènech que pudo suponer el 3-0 puso fin a un partido que consolida matemáticamente la presencia del conjunto ibicenco en la lucha por el ascenso a Segunda. Los dos últimos partidos frente al Atlético de Madrid B y el Ceuta, con el segundo puesto como principal objetivo, serán dos buenas piedras de toque de cara a las eliminatorias de ascenso.

Paco Jémez, realista

La UD Ibiza logró una victoria importante ante el Alcorcón (2-0) que le permite seguir soñando con la segunda plaza del grupo. Tras el encuentro, Paco Jémez valoró el triunfo con realismo y prudencia, dado que la primera plaza del Ceuta sigue lejana: «Nuestro objetivo es pelear por ser segundos. El que yo creo que es real. Matemáticamente puede pasar lo primero, pero soy pesimista. En kárate soy cinturón negro en optimismo», dijo con humor. «El Ceuta no va a pinchar tres partidos», añadió el preparador celeste.

El técnico reconoció que, tras el 1-0, su equipo perdió algo el control del juego, pero valoró el esfuerzo de los suyos: «No me gusta que estemos demasiado en nuestro campo. Tenemos que ser capaces de tener más control en campo contrario».

Jémez lamentó la lesión de Gallar, uno de sus jugadores más desequilibrantes: «No tenemos estimación, pero no es poca cosa. No va a ser para dos semanas. Es la gran pega del partido». Sobre su sustitución, apuntó a varias opciones: «Marc, Eugeni o Gori pueden jugar ahí. Veremos cómo entrenan y elegiremos al que más nos pueda dar».

También tuvo palabras para Davo: «Es un coñazo para los defensas. Aunque hoy no estaba al cien por cien, cada vez que sale se reivindica».

El entrenador celeste celebró que su equipo mantenga la portería a cero y aseguró que enfrentarse a rivales directos como el Atlético B y el Ceuta es «lo mejor» que les puede pasar para mantener el nivel competitivo antes del play-off de ascenso a Segunda División.