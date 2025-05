Maikel Romero, técnico de la SD Formentera «Nos jugamos toda la temporada a una carta»

Una final. La temporada en un partido. Eso es lo que se juega la SD Formentera mañana (12 horas, Municipal de Sant Francesc, Eivo TV) ante el Poblense, en la última jornada del Grupo 11 de Tercera RFEF. El equipo pitiuso, segundo clasificado con 66 puntos, a tres del Poblense, que lidera la categoría, llega a este partido con la esperanza de poder asaltar el liderato y finalizar la temporada en primera posición, la única que otorga el billete directo a Segunda RFEF un año después del descenso en el play-out de permanencia ante el Izarra, contra el que los de Romero perdieron ambos partidos por 1-0. Si los pitiusos no ganan, tendrán que afrontar el imprevisible play-off de ascenso, en el que también estará encasillada la Penya Independent, que ahora mismo ocupa la quinta posición con 58 puntos, a uno del Porreres.

La SD Formentera necesita ganar al cuadro mallorquín, que en la ida se impuso por 2-1 con goles de Prohens y Pons. Losada recortó distancias en el 85’, pero los formenterenses nadaron una travesía para terminar muriendo en la orilla de Sa Pobla. Si el conjunto de Maikel Romero vence por un gol, igualará el goal-average con los mallorquines, pero los pitiusos quedarían por delante al tener un mejor balance de goles, ya que cuentan con una diferencia de +35, y su rival de +29. Además, los pitiusos contarán con la inestimable ayuda de su afición, que tratará de apoyar al equipo y de ser el jugador número 12 que lleve en volandas a la SD Formentera de nuevo a Segunda RFEF.

Será un duelo de alto voltaje entre el segundo mejor local y el mejor visitante con dos estilos de juego totalmente opuestos. La SD Formentera, el equipo más goleador de la categoría, ha anotado 36 goles en 16 partidos en Sant Francesc, mientras que el Poblense solo ha recibido ocho en los mismos partidos lejos de su feudo. Tres jugadores pitiusos, Gorriz, Losada y Madariaga, han marcado un gol menos que toda la plantilla del conjunto mallorquín, que intentará parar por aire, mar y tierra el vendaval ofensivo del plantel de Maikel Romero.

El técnico de la SD Formentera afirmó a Diario de Ibiza que comenzaron la temporada «de una manera irregular», con «una plantilla prácticamente nueva» tras el descenso de Segunda RFEF, y que les costó «adaptarse a la categoría», pero que en cuanto superaron ese periodo, el equipo «ha sido muy sólido y ha estado muy bien». «Ahí están los números de la remontada que hemos hecho en la tabla clasificatoria», declaró Romero, que tiene el foco puesto en el trascendental partido de mañana, en el que se juega «todo a una carta», pero confía en que, «jugando en casa», y delante de su «gente», saquen los tres puntos, ensalzando que su equipo «siempre sale a ganar» y enfoca «todos los partidos de la misma forma».

«Es difícil que se dé una situación así, jugándote una final en el último partido en casa. Es algo extraordinario e histórico para el club y para los jugadores. Va a ser muy difícil, pero también muy bonito», ensalzó el entrenador formenterense, que certificó que van a «salir a ganar» con el juego que les «caracteriza» y que les ha dado «la posibilidad de llegar con posibilidades de ser campeones a la última jornada». «Es cierto que tenemos un bagaje ofensivo importante y que ellos a nivel defensivo están muy trabajados y encajan muy pocos goles», prosiguió, y valoró el calor que les está mostrando la afición, «Formentera siempre arropa al equipo cuando juega en casa». Además, manifestó que en su cabeza no cabe otra cosa que no sea sacar una victoria mañana, afirmando que no piensan en «otra cosa que no sea sacar los tres puntos ante el Poblense», y que, tras el partido, pensarán «en otras cosas si es necesario», refiriéndose a ese hipotético play-off de ascenso en caso de no conseguir la victoria.