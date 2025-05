La Peña Deportiva deposita su confianza en Raúl Garrido

«El objetivo no se ha cumplido, pero no ha sido por falta de interés». Estas fueron las palabras del entrenador de la Peña Deportiva, Raúl Garrido, tras la conclusión del último partido oficial de la temporada 2024-2025 . El cuadro de la Villa del Río descendió matemáticamente a Tercera RFEF el pasado 13 de abril tras caer por la mínima (1-0) en casa del CE Sabadell. A pesar de no lograr la permanencia, el preparador valenciano reconoce sentirse «satisfecho con la actitud de los jugadores».

El descenso de categoría de los peñistas se confirmó cuando aún quedaban tres encuentros más por disputarse. La pésima dinámica de resultados hundió al club ibicenco en los últimos puestos del grupo III de Segunda RFEF. Los blanquillos tan solo lograron dos victorias y ocho empates en las últimas 21 jornadas. En otras palabras, los peñistas únicamente cosecharon 14 de los últimos 63 puntos disputados.

El caso de la Peña Deportiva es un claro ejemplo de que la vida da muchas vueltas. Estos empezaron la competición liguera superando con creces todas las expectativas. Aunque el objetivo establecido por el club al inicio de la temporada era la permanencia, la plantilla dirigida por aquel entonces por el técnico ilerdense Alberto Gallego, sumó puntos con bastante regularidad, especialmente en los partidos disputados como locales. Esta situación positiva les permitió alejarse de los puestos de descenso e incluso consiguieron dormir durante varias semanas en zona de promoción de ascenso a Primera RFEF. La última vez fue el pasado 1 de diciembre, cuando empataron (1-1) en el Municipal ante uno de los colosos de la competición, el CE Sabadell. Era la jornada 14 y en ese instante nada hacía presagiar una debacle de los de Santa Eulària.

Época de éxitos

La Peña Deportiva es indudablemente uno de los clubs con más historia del fútbol pitiuso. Son nueve las temporadas disputadas en Segunda División B / Segunda RFEF. Hay pocos equipos de Ibiza y Formentera que pueden presumir de haber experimentado una situación ni siquiera similar. Además, el combinado peñista ha vivido posiblemente los mejores años de su historia a lo largo del último lustro, coincidiendo con la presidencia de Juan Marí ‘Dalias’. En plena crisis del covid 19 (temporada 2019-2020) la Peña Deportiva llegó a disputar una semifinal del play-off de ascenso a Segunda División. La plantilla liderada en esa época por Raúl Casañ (actual preparador de la SD Ibiza) rozó el sueño de subir por primera vez al fútbol profesional nacional. No obstante, la derrota con honores en la semifinal (1-0) ante el Castellón, que afrontaba la eliminatoria como claro favorito, puso fin al sueño de los ibicencos. Fue un partido marcado por la polémica arbitral.

En el 2022, la Peña disputó la final para subir a Primera RFEF. Con el estadio José Rico Pérez repleto de aficionados del Real Murcia, el conjunto liderado por Manolo Gónzalez, que en la actualidad dirige a un histórico del fútbol nacional como es el RCD Espanyol, cayó por la mínima (1-2) ante el equipo grana. Un año más tarde, la Peña de Manolo González volvió a luchar por subir y otra vez se quedó con la miel en los labios en la promoción para subir a Primera RFEF. Los de la Villa del Río sufrieron una dramática eliminación ante el UCAM Murcia en el Municipal. Tras vencer 0-1 en la ida, los ibicencos cayeron en casa (0-2 )con una diana de Chumbi en la prórroga.

Con el fin del mandato de Marí, la marcha de Manolo González al Espanyol B y la salida de los mejores futbolistas de esa plantilla, repleta de jugadores de muchísima calidad, se inició un nuevo ciclo en la Peña Deportiva, que ya se vaticinaba que no iba a ser tan glorioso. Esta etapa no comenzó de la mejor manera, ya que la nueva junta directiva, que estaba liderada por José Javier Tur Marí, tan solo tardó siete partidos de liga en despedir al míster, Áxel Vizuete. Con la contratación de Alberto Gallego, el club blanquillo mejoró inicialmente, pero acabó sufriendo mucho para mantener la categoría.

La inestabilidad de las dos últimas temporadas o la salida de algunos de los mejores jugadores. Estos son solo algunos de los motivos que justifican el descenso de la Peña Deportiva, que no compite en Tercera desde la campaña 2018-2019.

Sin embargo, no hay tiempo para lamentarse y la junta directiva, que encabeza desde el 19 de julio de 2024 Ana María Mateu Aguilar, trabaja la planificación de la próxima temporada. Una de las primeras decisiones de la directiva es la oferta de renovación a Raúl Garrido, tal y como él propio entrenador confirmó en la rueda de prensa posterior al último partido de la temporada. Garrido aún no ha tomado una decisión: «Estoy muy agradecido al club, ya que depositó la confianza en mí en una situación límite. Quieren que siga, pero tengo que valorar algunas cosas y ahora es el momento de estar tranquilos».

