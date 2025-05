Notable para la SD Ibiza en su vuelta a Segunda RFEF

Objetivo cumplido. La SD Ibiza finalizará la temporada 2024/2025 el próximo domingo ante el Atlético Baleares con los deberes hechos gracias a su permanencia en Segunda RFEF, categoría a la que ascendió el pasado verano tras una campaña inmaculada en Tercera RFEF. La plantilla dirigida por Raúl Casañ, que ha realizado un trabajo magnífico, pondrá punto y final esta jornada a la temporada y a partir de la próxima semana disfrutará de unas merecidas vacaciones con la conciencia tranquila.

La SD Ibiza quiso dar continuidad esta campaña a la columna vertebral que consiguió el regreso a Segunda RFEF y demostró una vez más su fuerte vínculo con la isla, ya que nueve jugadores de su plantilla son ibicencos, algo que ensalza y pone en valor la gesta conseguida. Un equipo al que le han castigado las lesiones de Ródenas, Felipao o Raúl, jugadores que estaban llamados a ser referencia de este conjunto y que no han jugado en toda la temporada.

A los rojillos le costó adaptarse al Grupo 3 de Segunda RFEF en el inicio liguero y no consiguieron su primera victoria hasta la jornada seis, en la que se impusieron por 1-2 ante el Alzira gracias a un inicio fulgurante que les hizo ponerse 0-2 en el minuto 20 con tantos de Navalón y Bengoechea. Ese triunfo dio alas a los pupilos de Raúl Casañ, que encadenaron siete partidos muy buenos que les hicieron escalar hasta la novena posición en la jornada 13. Además, el pasado 30 de octubre la SD Ibiza tuvo el premio de disputar la Copa del Rey debido a su gran temporada anterior y recibió al Nàstic de Tarragona, que sudó la gota gorda para llevarse la eliminatoria por 1-2 en un gran partido de los locales, que saltaron al Sánchez y Vivancos con un once compuesto por jugadores menos habituales, pero que aun así dio la cara ante un aspirante al ascenso a Segunda División que ocupa ahora mismo la tercera plaza del Grupo 1 de Primera RFEF y que, cosas del destino, puede ser rival de la UD Ibiza en el play-off de ascenso a la categoría de plata de nuestro fútbol.

Aunque no todo ha sido un camino de rosas, ya que los pitiusos entraron en una mala dinámica de juego y resultados en diciembre y enero, meses en los que no ganaron ningún partido y encadenaron siete jornadas consecutivas sin conseguir la victoria, algo que hizo saltar todas las alarmas en la afición rojilla. Pero la SD Ibiza tiene un as bajo la manga: Raúl Casañ. El valenciano ha demostrado ser uno de los mejores técnicos de Segunda RFEF y ha sacado el máximo partido a toda su plantilla, sabiendo mantener la calma y obrando el milagro de perder un partido (en el último minuto en casa del recién ascendido a Primera RFEF, el CE Europa) de los once disputados entre los meses de febrero y marzo. Gracias a esa magnífica racha, la SD Ibiza, que fue el mejor equipo de toda la liga durante esos once encuentros, se colocó a solo dos puntos del play-off de ascenso e hizo soñar a toda la parroquia rojilla con poder disputar la fase final de la temporada, algo que no entraba en los planes, ni siquiera, de los más optimistas.

Pero, en un duelo directo por alcanzar ese play-off, el Torrent y la mala suerte acabaron con las esperanzas isleñas el pasado 13 de abril en un partido en el que la SD Ibiza fue mucho mejor que su rival, pero que terminó perdiendo por 1-3 tras dar dos palos y ver como su rival se llevaba de Ibiza una victoria totalmente inmerecida. Esa derrota fue como un jarro de agua fría para los jugadores de Casañ, que empataron la siguiente jornada en casa del Espanyol B y que este domingo salieron sin nada en juego ante el Andratx, que superó en fútbol e intensidad a los pitiusos y les castigó llevándose los tres puntos del Sánchez y Vivancos por 0-2.

La SD Ibiza cerrará la temporada 24/25 este domingo, a las 12 horas, en el feudo del Atlético Baleares, tercero en la tabla y que puede alcanzar la segunda posición ocupada por el Sant Andreu, del que le separa solo un punto. Casañ premiará a los jugadores menos habituales en un partido sin nada en juego para los intereses rojillos y tratará de aguar la fiesta al cuadro mallorquín, que saldrá con todo en busca de la victoria.

Además, la SD Ibiza estrenará ‘casa’ la próxima temporada, ya que el Ayuntamiento, por medio del alcalde Rafael Triguero y de la concejala de Deportes, Catiana Fuster, anunció el pasado 15 de abril que los insulares pasarán a disputar sus partidos como local en el Estadio Es Putxet, que se encuentra en construcción en Ca n’Escandell. El nuevo feudo de los de Casañ, que no disputarán ningún encuentro más en el Sánchez y Vivancos, contará con un césped artificial que compartirán con el club de rugby de la ciudad. Se auguran buenos tiempos para la SD Ibiza.

El club, orgulloso

«Estamos muy contentos porque la temporada ha sido muy exigente. Veníamos de Tercera RFEF y había muchos jugadores que no habían jugado en esta categoría. Pagamos ese peaje al comienzo de la competición a nivel de adaptación y de resultados, pero gracias al trabajo, implicación y compromiso de todos, hemos hecho números espectaculares en la segunda vuelta y hemos conseguido la permanencia», señaló Sergio Tortosa, director deportivo de la SD Ibiza.

«Hay equipos que han apostado mucho por estar arriba y se han quedado fuera del play-off, otros que no pensaban descender lo han hecho, así que estamos contentos del trabajo realizado», prosiguió. «Tenemos nueve jugadores ibicencos y nos sentimos orgullosos de la temporada. Además, se lesionó nuestro delantero de referencia, Ródenas, que se ha perdido toda la temporada por su problema en el tendón de Aquiles. Felipao tuvo una lesión de tobillo por la que tampoco ha podido disputar ningún partido, firmamos a Raúl y también ha sido baja por una pubalgia desde diciembre, Marquitos no ha jugado desde febrero… No es una queja, es una realidad: las lesiones nos han hecho mucho daño, pero el esfuerzo que ha hecho esta plantilla y el trabajo que han hecho los técnicos es para enmarcar, porque a falta de cinco jornadas estábamos cerca del play-off y de la Copa del Rey», valoró Tortosa. «Si lo decimos a principios de temporada, nadie se hubiera creído que habríamos llegado tan lejos compitiendo con los enormes equipos que hay en esta categoría», declaró.

El encargado de la parcela deportiva también hizo autocrítica con el rendimiento del equipo en Ibiza: «El único debe que le pongo al equipo es que tenemos que mejorar en casa, donde hemos perdido muchos puntos. Siempre tenemos margen de mejora y en algunos partidos hemos podido hacer más. De todas formas, el equipo ha sabido competir y ha tratado de tú a tú a equipos con presupuestos mucho mayores. Según los informes que manejamos, somos el tercer o cuarto club con el presupuesto más bajo de la categoría».

«Cuando finalice la temporada, nos sentaremos a hablar con Raúl Casañ para ver el presupuesto que hay y valorar qué jugadores pueden estar dentro del objetivo que nos marquemos para la próxima temporada. Ahora toca reflexionar, valorar y pensar qué es lo mejor para el club. Desde la dirección deportiva llevamos trabajando todo el año para que en cuanto se ponga el semáforo en verde, ver qué perfil de jugadores necesitamos, ver cuáles siguen y cuáles se tienen que marchar, y a partir de ahí trabajar. Llevamos viendo toda la temporada jugadores de Tercera, Segunda y Primera RFEF, y veremos los que tienen posibilidades de unirse a este proyecto», finalizó.

