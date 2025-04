Difícil salida a Ciudad Real para el Trasmapi UD Ibiza

El Trasmapi Gobycar Citubo UD Ibiza HCE afronta la complicada tarea de rascar algo positivo este sábado (19 horas, Pabellón Municipal Quijote Arena) en la complicada cancha del Caserío Ciudad Real, segundo clasificado. El plantel dirigido por Eugenio Tilves, noveno en la tabla con 24 puntos, tiene matemáticamente asegurado evitar el descenso directo de categoría, pero todavía tiene que esquivar el play-out de permanencia que ahora mismo ocupa Proin Triana, con cuatro puntos menos que los ibicencos y que esta jornada se miden en tierras gallegas al Atlético Novás, con tres unidades menos que los sevillanos.

El Caserío Ciudad Real es el mejor local de toda la liga con 24 puntos en 13 jornadas. Únicamente han perdido un partido en toda la temporada el pasado 17 de noviembre ante el Burgos. Desde entonces, registran ocho victorias consecutivas en un Quijote Arena que lucirá sus mejores galas para recibir a los insulares, que tendrán la ardua tarea de romper la racha en casa de los castellanomanchegos y asegurarse estar otra temporada más en Plata. Si el Trasmapi consigue algo un empate o una victoria y el Proin claudica en su visita al Atlético Novás, los pitiusos conseguirán el objetivo de la permanencia.

«Es un equipo hecho para ascender, tiene una plantilla muy larga con tres jugadores por puesto. Es un conjunto muy completo, que defiende de maravilla y sale muy bien al contragolpe. No es un partido de nuestra liga, no tenemos nada que perder y tenemos una oportunidad muy buena para intentar competir. Tendremos que hacer todo perfecto para intentar sacar algo positivo, intentaremos llegar al final con vida y si no, pensar en el próximo partido para asegurarnos matemáticamente la permanencia», afirmó Geno Tilves en la previa.