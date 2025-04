El Class Bàsquet Sant Antoni tiene motivos para creer

El Class Bàsquet Sant Antoni iniciará este fin de semana un nuevo play-off de ascenso a la Primera FEB y lo hará en su temporada más ilusionante y en la que ha presentado sus mejores registros en Segunda FEB. Será la cuarta vez consecutiva que los isleños peleen por ascender a la antesala de la ACB y, de nuevo, tendrán que hacerlo por el camino largo. El curso pasado se quedaron a las puertas de lograrlo. Esta campaña, el equipo entrenado por David Barrio, que empezará su camino el domingo en la pista del Biele Iraurgi, ha acumulado motivos para creer que el salto de categoría es posible.

No en vano, la plantilla sanantoniense cerró la fase regular como subcampeón del grupo Este, éxito logrado por segundo ejercicio seguido. Solo el Palmer Basket Mallorca, campeón, frenó a un Sant Antoni que sumó 20 victorias (récord del club en la competición) y que estableció una nueva marca de victorias consecutivas en Segunda FEB, dejándola en 15 victorias, con la mejor segunda vuelta de la categoría (solo una derrota encajada). Además, con 2.114 puntos a favor, el Class ha sido el equipo más anotador de su conferencia, con récord particular en un partido (121 puntos). Incluso, Jan Zidek entró en la historia al contabilizar diez triples en un encuentro.

Con esos números, los isleños hubieran acabado en lo más alto en la división Oeste, en la que el Cáceres Patrimonio de la Humanidad alzó el título con 16 duelos ganados. Sin embargo, ahora están preparados para intentar ascender por el camino largo. Para Vicente Costa, presidente del CB Sant Antoni, la fase regular ha sido «superpositiva». «Hay pocos equipos que hayan conseguido lo que hemos logrado nosotros con el tiempo que llevamos en la categoría», explicó Costa, que recordó que «para poder superar lo de la temporada pasada solo queda subir a Primera FEB». «No será fácil y se tendrá que luchar», manifestó el dirigente, que confía en que este año les «sonría un poco la suerte» para «acabar rematando la faena con el ascenso soñado».

Por su parte, Marcos Páez, vicepresidente y gerente del CB Sant Antoni, apuntó que la temporada «empezó con la ambición clara a hacer algo grande» y se está en el camino. «Se ha certificado, al acabar la Liga regular, lo que nosotros decíamos». En materia deportiva ha sido «un año de récords», lo que «ayuda a dar visibilidad al proyecto». «Este es un grupo de jugadores, más un staff, que han venido a hacer historia. Y creo que la están haciendo, pero creemos que podemos tener por primera vez en Ibiza un equipo en la antesala de la ACB», añadió Páez.

«Hasta ahora, los deberes están exquisitamente bien hechos, con un nueve alto, pero ahora toca la selectividad, donde todo queda reflejado. De cara al play-off, la idea del club es continuar en la misma línea, haciendo eventos tremendamente atractivos para el espectador. Que sean una gran fiesta del baloncesto y un evento social», comentó el vicepresidente del CB Sant Antoni, quien recordó las limitaciones de espacio de Sa Pedrera. Por eso, advirtió a los seguidores que «no esperen al último momento para adquirir las entradas» de lo que espera que sean «tres eliminatorias para certificar un sueño».

Recomendación de compra de entradas ‘online’

«Desde diez días antes, la gente tendrá la posibilidad de comprar las entradas online. Recomendamos que no esperen al último momento, porque puede pasar como con Morón, eliminatoria en la que se quedaron fuera miles de personas, y no es exagerar. Creemos que la gente tiene que tener esa conciencia porque el aforo es el que es. Las entradas para el partido contra el Iraurgi ya están a la venta», recalcó Páez, que espera «seis semanas de imborrable recuerdo». «Puede pasar cualquier cosa, pero a ilusión y a determinación no hay ningún club que nos gane», subrayó.

Páez también recordó que el club no para de crecer y esto es síntoma de su buena salud. «A nivel de estructura de club se han afianzado los cimientos de cada una de las áreas de la entidad y se han añadido nuevas. Estamos dando ese club de profesionalidad que queríamos para cuando demos el salto a una categoría mayor que así lo requiera». «A nivel social, los abonados han crecido un 25% y nuestro fan es cada vez más entendido, sabiendo qué partidos son a los que tiene que acudir de forma ineludible. Pero la media de asistencia vuelve a ser de ascenso en cuanto a masa social», terminó diciendo.