María de Valdés, subcampeona mundial de natación: «España hará un gran papel en la Copa del Mundo de Ibiza»

Durante la mañana de este jueves se ha presentado en el CBdC La Marina la Copa del Mundo de natación en Aguas Abiertas en la localidad ibicenca de Santa Eulalia. Al acto acudieron los principales representantes de la isla, Salvador Losa, consejero ejecutivo del Departamento de Presidencia, Hacienda, Gestión Económica y Deportes del Consell de Ibiza, Carmen Ferrer, alcaldesa de Santa Eulalia y diferentes representantes de World Aquatics y la Real Federación Española de Natación.

Las autoridades quisieron destacar la gran oportunidad que supone para la Copa del Mundo poder estar en un enclave de estas características, que además permite dar a conocer a Ibiza como el destino ideal para la práctica deportiva y el turismo en familia en cualquier época del año.

España desembarca en Ibiza con un equipo de garantías para afrontar la Copa del Mundo de Aguas Abiertas 2025. La selección nacional contará con una nutrida representación masculina y femenina, lo que reafirma la apuesta por esta disciplina y el potencial del país en el escenario internacional. Santa Eulalia acoge este fin de semana la prueba, que ha tenido este jueves su presentación oficial en el CBdC La Marina con las autoridades y nadadores.

La mundialista y olímpica María de Valdés no podrá tomar parte de esta parada, debido a una lesión de rodilla, pero confía en sus compañeros. «El equipo español creo que hará un buen papel. Es cierto que no estamos en nuestro mejor momento de la temporada, pero haremos un buen campeonato», aseguraba.

Ángela Martínez se ha mostrado confiada después de su quinto puesto en Egipto. «Me ha dado una gran motivación que se suma a nadar en casa. Me he planteado varios escenarios en mi cabeza, nunca sabes cómo van a estar las rivales, pero cada vez tengo más experiencia. Espero hacerlo bien este fin de semana», sentenciaba. Para el campeón olímpico Kristof Rasovszky, supone la primera prueba de la temporada. «Aún estoy cogiendo mi sitio. Va a ser un fin de semana duro y largo, con mucho trabajo por delante. Por mi parte he hecho buenos entrenamientos y confío en rendir bien», declaraba.

La italiana Ginevra Taddeucci, llega con buenas sensaciones. «Después de Doha y los Juegos, mi cabeza estaba al límite, pero viendo las sedes de este 2025 he encontrado motivación y este fin de semana tengo buenas expectativas», aseguraba.

Por parte del equipo nacional, habrá catorce nadadores dispuestos a lograr sus mejores resultados en casa. El equipo masculino está formado por Unai Álvarez (Gredos): 5 km, 10 km y 3 km knockout; Mateo García (Arteixo): 5 km y 10 km; Pablo Martínez (Ferca San José): 10 km y 3 km knockout; Mario Méndez (Santa Olaya): 5 km, 10 km y 3 km knockout; Carlos Ortiz (Mediterrani): 5 km, 10 km y 3 km knockout; Guillem Pujol (Mataró): 5 km, 10 km y 3 km knockout; y Cristóbal Vargas (Dos Hermanas): 5 km, 10 km y 3 km knockout.

Para las féminas, el combinado estará compuesto por Júlia Coll (Olot): 5 km, 10 km y 3 km knockout; Ariadna Malo (Amaya): 7,5 km, 10 km y 3 km knockout; Clara Martínez de Salinas (El Olivar): 5 km, 10 km y 3 km knockout; Ángela Martínez (KZM Swimming): 5 km, 10 km y 3 km knockout; Paula Otero (Arteixo): 5 km, 10 km y 3 km knockout; Alba Rubio (Marina-Cartagena): 7,5 km, 10 km y 3 km knockout; Candela Sánchez (Gredos): 5 km, 10 km y 3 km knockout.

Además de la Copa del Mundo, el fin de semana incluirá numerosas pruebas del Campeonato de España, consolidando a Ibiza como una cita clave para el calendario nacional e internacional.

Las actuaciones en esta competición serán determinantes para confeccionar la selección que representará a España en el Campeonato de Europa de Stari Grad (28 al 31 de mayo) y el Campeonato del Mundo de Singapur (15 al 20 de julio). Entre los principales criterios de clasificación, destaca que los mejores españoles en los 10 km de Ibiza (siempre que logren un top10) asegurarán su plaza directa al Mundial. Además, los tres primeros españoles por sexo en dicha distancia también se clasificarán para el europeo.

La Copa del Mundo de Ibiza no solo reunirá a los mejores especialistas del mundo en un escenario natural incomparable, sino que también ofrecerá actividades paralelas para fomentar la natación en aguas abiertas entre los más jóvenes y sensibilizar sobre la importancia de la conservación marina.