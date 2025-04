Dani Becerra, primer ibicenco en finalizar los seis maratones más grandes del mundo

El atleta ibicenco Dani Becerra culminó el pasado lunes en Boston (Estados Unidos) el reto de completar, en solo un año, los seis maratones más grandes del mundo: Londres, Berlín, Chicago, Nueva York, Tokyo y Boston. Tras esta gesta, Becerra hace historia en el atletismo insular al convertirse en el primer ibicenco que recibe la Six Star, una codiciada medalla de seis puntas que concede Abbott World Marathon Majors a los corredores que completan el famoso circuito.

Además, gracias a este hito, el veterano fondista también logra inscribir su nombre en el prestigioso salón de la fama (Hall of Fame): el ranking mundial de los Majors donde aparecen los nombres y resultados de todos los maratonianos que se han coronado en las seis grandes ciudades. Según este censo, antes de la celebración del Maratón de Boston, 650 españoles habían finalizado las seis míticas pruebas, pero tan solo cuatro de ellos lo hicieron como Dani Becerra, de forma consecutiva en el plazo de un año, un hecho que añade mayor valor a la gesta.

Cronología

Su desafío comenzó el 21 abril de 2024 con el Maratón de Londres, donde el atleta del Club Atletismo Ibiza firmó una excelente marca de 3:00:35. A continuación, y sin apenas descanso, Becerra afrontó tres maratones en poco más de un mes: Berlín, Chicago y Nueva York.

El 29 de septiembre de 2024, alcanzó la gloria en la capital germana rompiendo la barrera de las 3 horas (2h57:28). Tan solo dos semanas después (13 de octubre) viajó a Chicago para correr los 42 kilómetros en 3:08:06, mientras que en el mítico Maratón de Nueva York (3 de noviembre), cruzó la meta de Central Park acompañado de su pareja en un tiempo de 3:29:04.

El periplo de Dani Becerra prosiguió el pasado mes de marzo en Japón, con el majestuoso Maratón de Tokyo, donde paró el crono en 3h02:35. El broche de oro a esta trepidante aventura lo puso este lunes con el Maratón de Boston (3:18:32), el más duro del calendario debido a sus continuas cuestas, pero cuyo prestigio es máximo por tratarse del maratón más antiguo del mundo. Una prueba que viene celebrándose cada tercer lunes de abril desde 1897, coincidiendo con la festividad del Patriots' Day.

La soñada Six Star

A Dani Becerra le invadió un torrente de emociones cuando le colgaron la soñada Six Star y no pudo evitar las lágrimas. «Acabo de cumplir un sueño maravilloso. Esta medalla tiene un gran valor sentimental y da sentido a todo el trabajo que hay detrás de un año inolvidable. Aunque el verdadero tesoro es la gran experiencia que me llevo para siempre».

El del CAI agradeció el apoyo y la confianza de sus dos patrocinadores Ushuaïa y Hï Ibiza «porque sin ellos no hubiera sido posible alcanzar esta meta». Un objetivo que requiere estar en forma todo un año y el cual consideró como «un ejercicio de filosofía de vida, afrontar miedos y salir de la zona de confort para crecer y avanzar sin excusas».

Sobre la impresión que se lleva de los mejores maratones del planeta, el ibicenco consideró que «cada Major tiene sus señas de identidad y cada uno destaca por algo especial, pero todos son un derroche de ambiente festivo y de una organización espectacular. La energía que emana de estos maratones es incomparable a otros que había corrido anteriormente. Poder conocer tantos rincones y a tanta gente haciendo lo que me gusta ha sido una de las cosas más maravillosas que he hecho en la vida», aseguró.

A la pregunta de con cuál de los seis Majors se quedaría, Becerra lo tiene claro: «Nueva York es el maratón que todo aficionado debe correr una vez en su vida. Para mí ha sido el más alucinante. Correr sobre un entorno de película con las calles y edificios de Manhattan es espectacular. Además, la animación del público es una locura, te genera mucha adrenalina y unas sensaciones indescriptibles», comentó.

Las adversidades

Más allá de la propia dificultad que entraña completar un maratón (42,195 km), el ibicenco también tuvo que lidiar con adversidades como el jet lag. «En los maratones de Estados Unidos y el de Japón noté la falta adaptación al cambio horario. El desorden del sueño y el cambio de biorritmo fueron un hándicap en estas competiciones».

En este sentido, el atleta también aludió a las condiciones adversas durante su preparación en Ibiza: «los meses de julio y agosto, donde acumulé mucho volumen de kilómetros preparando Berlín, se me hicieron duros por la humedad y las altas temperaturas de la isla».

Casi 5.000 kilómetros

Los números de Dani Becerra hablan por sí solos sobre el derroche de kilómetros y sesiones de entrenamiento que ha invertido para semejante objetivo. Según las estadísticas de su GPS, a lo largo del último año corrió la friolera de 4.840 kilómetros, mientras que el mes de mayor volumen hizo 486 kilómetros y la semana de mayor carga fue de 158 kilómetros. Sin embargo, a Becerra rara vez se le puede ver correr por la isla, ya que acostumbra a entrenar en solitario entre las cuatro y las seis de la mañana. Actualmente, su pasión por el running la combina con el cargo de presidente del Club Atletismo Ibiza y su faceta como entrenador de una veintena de corredores.

Futura estrella de 9 puntas

El actual programa de la Six Star seguirá vigente para los corredores que completen las seis grandes incluso cuando esté disponible la nueva medalla de nueve puntas que tiene previsto conceder Abbott World Marathon Majors a partir de 2027. De hecho, el próximo 31 de agosto, el Maratón de Sídney (Australia) se unirá oficialmente a la serie mundial como el séptimo Major, mientras que las ciudades de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y Shanghai (China) lo harán en 2026 y 2027, respectivamente. Un nuevo reto que solo estará al alcance de quienes, previamente, se hayan ganado la Six Star tras coronarse en las grandes ciudades de Londres, Berlín, Chicago, Nueva York, Tokyo y Boston.