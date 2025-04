La Peña Deportiva salva su honra con un punto frente a la UE Olot

La Peña Deportiva se hizo con un punto contra la UE Olot (0-0) en un encuentro que no presentó demasiadas ocasiones de gol y que fue intrascendente para los pitiusos, ya descendidos. El conjunto de Raúl Garrido suma su tercer empate seguido como local.

Ambos conjuntos comenzaron el duelo con poca intensidad, pero los locales se desperezaron y comenzaron a atacar con Gompi y Fraile por la banda derecha para tratar de hacer daño. Por su parte, los jugadores catalanes buscaban la espalda de la defensa contraria con balones largos a sus atacantes.

Los blanquillos llevaron el encuentro al campo rival y Samu tuvo el primer lanzamiento de los suyos, que fue un cabezazo que se marchó desviado. Larry se desplazó desde el centro del ataque hacia la derecha para ayudar a los laterales, pero no surtió efecto. Entre tanto, Enri aprovechó un mal pase hacia atrás para ejecutar una vaselina que superó a Picón y se fue fuera de los tres palos.

A la media hora de juego, Mas remató al larguero un pase raso de Terma desde la izquierda en un ataque rápido. Esta acción dio fuerzas a los visitantes y Terma volvió a encontrar a Mas con un pase largo vertical que el delantero disparó muy presionado y no puso en problemas al portero. El cuadro peninsular demostró mucha más decisión a la hora de llevar peligro a la portería rival, ya que necesitaba muy poco juego para llegar hasta Picón.

El choque cogió velocidad por momentos y la Peña aprovechó los mayores espacios en la defensa del Olot. Barroso lanzó un poco por encima del travesaño una falta desde el lado izquierdo del área y Larry llegó hasta la línea de fondo para servir un balón a Fraile que un contrario interceptó. Poco antes del descanso, Gilbert cabeceó fuera un centro de Pedro.

El conjunto peñista salió con mucha fuerza después de la reanudación y se hizo con el control del juego hasta el punto de arrinconar a los contrincantes en su área por momentos. Los locales probaban con balones largos al área y Adrián comenzó a mostrarse más activo por la banda izquierda.

El cuadro catalán revivió alrededor del minuto 65 con contragolpes por el costado izquierdo del campo liderados por Gilbert y Maynau. A continuación, Terma, Mas y Enri elaboraron una combinación rápida en el área blanquilla que terminó con un remate muy trastabillado de este último atacante. El esférico no cruzó la línea de gol por apenas centímetros por la intervención de un defensa local.

Como el duelo se dirigía a sus instantes finales, Garrido removió el banquillo y dio entrada a futbolistas de un perfil más ofensivo para deshacer el empate. Fue el caso de las sustituciones de Samu por Armand y Salinas por Barroso, que sacaron del partido a jugadores del medio campo.

El Olot tomó la iniciativa en el último tramo del partido y acaparó más ocasiones de gol. Juvanteny envió un disparo muy desviado desde la frontal del área y el intento de Gilbert después de regatear en el área pasó cerca del poste izquierdo. La Peña Deportiva quiso sorprender a sus contrincantes con contragolpes aislados, pero el marcador no se movió.

«Dignidad y honor»

El técnico peñista, Raúl Garrido, elogió después del partido que sus jugadores mostrasen «dignidad y honor» a pesar de estar matemáticamente descendidos. Apuntó que tuvieron ocasiones para ponerse por delante en la primera mitad en un choque «muy disputado». A pesar de ello, matizó que no podía marcharse «contento» del resultado porque «lo que no sea una victoria en casa no es satisfactorio».

Por otra parte, confirmó que los futbolistas se sobrepusieron anímicamente al descenso a Tercera RFEF y que entrenan «muy bien desde el miércoles» aunque recordó que los primeros días después de la pérdida de la categoría «fueron difíciles». El entrenador está convencido que esta «buena disposición» de su plantilla continuará durante las dos semanas que quedan de campaña. «Salir a jugar un partido es una maravilla y para los futbolistas debe ser un honor», concluyó.