Natalia Fischer y María Reyes Murillo unen fuerzas para conquistar la Vuelta a Ibiza MTB

El ciclismo femenino continúa ganando protagonismo en el panorama deportivo internacional. Una muestra de ello es la participación de la destacada dupla formada por Natalia Fischer y María Reyes Murillo, integrantes del Extremadura-Ecopilas UCI MTB Team, en la próxima edición de la Vuelta a Ibiza MTB SIROKO by Shimano, que se celebrará durante la Semana Santa en la isla balear.

Natalia Fischer, malagueña de 31 años, es una de las figuras más relevantes del ciclismo de montaña en Europa. Con un palmarés que incluye dos títulos de campeona de Europa y cuatro de España en la modalidad de BTT Maratón, Fischer se incorporó al Extremadura-Ecopilas a principios de 2025, aportando su vasta experiencia y talento al equipo. Por su parte, la joven extremeña María Reyes Murillo, de 20 años, ha demostrado ser una promesa consolidada en el ámbito nacional. Con múltiples victorias en su haber, incluyendo el título de campeona de España de Maratón BTT Sub-23, Murillo afronta su cuarta temporada con el Extremadura-Ecopilas, consolidándose como una pieza clave en el equipo.

La combinación de la experiencia de Fischer y la juventud de Murillo promete ser una de las atracciones principales de la Vuelta a Ibiza MTB SIROKO by Shimano. Ambas ciclistas ya han demostrado su potencial como equipo al lograr una destacada tercera posición en la cuarta etapa de la Andalucía Bike Race by GARMIN, ascendiendo al sexto puesto en la clasificación general de la categoría élite femenina. Este 6 de abril han firmado un inicio espectacular en la Copa de España XCM 2025, en Calamocha (Teruel), con victoria absoluta en chicas élite para Natalia Fischer y triunfo en chicas sub-23 para María Reyes Murillo.

La Vuelta a Ibiza MTB SIROKO by Shimano es una de las competiciones de ciclismo de montaña más emblemáticas, atrayendo a participantes de todo el mundo para recorrer los impresionantes parajes de la isla. También estarán presentes dos antiguas ganadoras de la prueba, la italiana Claudia Peretti y la suiza Irina Lützelschwab, dos ciclistas de élite que han demostrado su valía en el circuito mundial de maratón de montaña. Peretti, actual campeona nacional italiana de XCM, ha logrado múltiples victorias en su carrera, incluyendo un destacado tercer puesto en el Campeonato Europeo de Maratón de 2024. Por su parte, Lützelschwab, campeona suiza en 2023 y 2024, ha subido al podio en la Copa del Mundo y en el Campeonato Europeo de 2023.

Ambas ciclistas han competido recientemente en la exigente Cape Epic 2025, donde Peretti, junto a su compañera Katazina Sosna, finalizó en cuarta posición en la clasificación general femenina, mientras que Lützelschwab, formando equipo con Alessia Nay, alcanzó la séptima posición. La participación de estas cuatro ciclistas no solo refuerza el nivel competitivo del evento, sino que también destaca la creciente presencia y relevancia del ciclismo femenino en competiciones internacionales de alto calibre. La Vuelta a Ibiza MTB SIROKO by Shimano se perfila, así, como el escenario perfecto para demostrar la potencia y el talento del ciclismo femenino nacional e internacional. Las inscripciones a la Vuelta a Ibiza MTB SIROKO by Shimano continúan abiertas a través de su página web.