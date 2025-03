"Cuando más necesitábamos demostrar, menos lo hemos hecho"

La UD Ibiza ha entrado en una peligrosa dinámica en el momento de la verdad. Después de haber rozado el récord de victorias de la categoría con siete triunfos seguidos, al equipo de Paco Jémez le ha entrado mal de altura y este domingo encajó frente al Hércules la segunda derrota seguida para despedirse del liderato en el Grupo 2 de Primera RFEF. Los celestes se dejaron remontar en la segunda mitad tras marcharse con 1-2 al descanso en el Rico Pérez y encadenan tres jornadas sin conocer la victoria. De haber podido dispararse en el liderato, los de Paco Jémez ya parten en desventaja respecto a sus rivales directos de cara al tramo decisivo por el ascenso directo. Tan triste como cierto.

Iago Indias pugna por un balón aéreo con el local Mangada. | UDI

Y eso que muy pronto cobró ventaja en el marcador. Tras ir ganando metros, gracias a su presión alta, el equipo ibicenco logró abrir la lata y dar por finalizada una sequía goleadora que duraba ya más de 230 minutos. Cumplido el 10 de partido, Bebé, siempre activo y peligroso por el perfil zurdo, filtró un balón para Álex Gallar en el área y el catalán dibujó una maravillosa asistencia de tiralíneas, que superó a todos los defensores, y dejó en boca de gol a Mo Dauda para que el ghanés marcase a placer (0-1).

López-Pinto, que cuajó un partido mediocre, forcejea con un rival. | UDI

Los de Paco Jémez mantuvieron su dominio en el Rico Pérez y, cinco minutos después, Eugeni enganchó un zapatazo desde 25 metros que sacó a córner Hernando con una mano salvadora. La primera de muchas.

Imagen de la alineación titular de la UD Ibiza, ayer en el José Rico Pérez. | UDI

El Hércules se había visto sorprendido por el empuje visitante, pero en el minuto 21 de juego tuvo su primera gran opción de empatar en un zurdazo desde la frontal del área de Soldevila que se fue lamiendo el poste. La ocasión llegó en una acción aislada de los herculanos tras un balón en largo y un saque de banda que cogieron desubicados a los celestes. Pero fue el aviso de lo que estaba por llegar.

Gallar pide disculpas a la afición local tras su gol por su pasado blanquiazul. | UD IBIZA

La UD Ibiza intentó mantener su línea adelantada para jugar en campo contrario, pero el conjunto de Rubén Torrecilla aumentó la presión y encontró a sus futbolistas de mayor calidad para conseguir el empate. Nico lanzó un gran envío al segundo palo que conectó Javi Moreno para Soldevila en el punto de penalti, cuyo intento de remate acabó en las botas de Romera para empujar el cuero al fondo de las mallas (1-1, min. 28).

Antes del partido se llevó a cabo un emotivo homenaje en memoria de Andrija Delibašić. | UDI

Pero el fútbol siempre mejora el guión más impredecible, y cuando parecía que el Hércules había cogido el timón del partido, en un abrir y cerrar de ojos volvió a adelantarse en el marcador el equipo isleño. Olabe se apoderó de un balón en banda izquierda y tuvo todo el tiempo del mundo para acomodarlo y servir un centro medido al área que cabeceó a la escuadra Álex Gallar, apareciendo desde atrás libre de marca. Solo habían pasado tres minutos y la UD Ibiza volvía a ponerse por delante.

Las dos acciones que sucedieron al gol pudieron alterar el rumbo del encuentro; primero en un balón a la espalda de la defensa celeste que ganó Romera antes de ser cazado por Guillem, con una maniobra por la que reclamó penalti la parroquia local, y a continuación en un contraataque lanzado por Mo Dauda que no supo definir López-Pinto con todo a su favor. En la recta final volvió a apretar con intensidad el cuadro blanquiazul en busca de igualar la contienda antes del descanso, pero el partido encaró la segunda mitad con ventaja para la formación visitante.

Segunda parte calamitosa

Nada más arrancar el segundo periodo, Mo Dauda pudo abrir brecha en el marcador tras un error de la zaga local, pero el disparo del africano salió mordido y lo despejó Hernando. Tras el saque de esquina, Guillem cabeceó el esférico por encima del travesaño. A pesar del arreón inicial de la UD Ibiza, el Hércules reaccionó pronto y encontró fisuras en la retaguardia celeste. Tras una primera internada de Romera con peligro, Soldevila irrumpió en diagonal por el perfil diestro, cogiendo en ‘bragas’ a la zaga celeste, y batió por bajo a Ramón para elevar de nuevo las tablas al electrónico (2-2, min. 54).

A lo largo de los minutos siguientes, el conjunto alicantino sometió al Ibiza con una presión intensa y balones filtrados que no era capaz de sellar el equipo celeste. Paco Jémez, que veía a los suyos contra las cuerdas, movió el banquillo al filo del minuto 65 dando entrada a Domènech y Gori por Olabe y López-Pinto.

El partido comenzaba a descarriar. Así, la interrupción frenó la tendencia y propició un levantamiento del cuadro visitante con un puñado de buenas llegadas, dos de ellas con la firma de Mo Dauda: primero con una acción en la que reclamó penalti pero vio amarilla por tirarse, y cumplido el 70 de partido con un cabezazo picado que se envenenó y obligó a Hernando a despejar a córner in extremis. El meta herculano, que había saltado de inicio por la lesión durante el calentamiento del titular Carlos Abad, se vistió de héroe para rozar con el guante un trallazo lejano de Bebé que se estrelló en el travesaño. Ahí tuvo el triunfo el equipo ibicenco.

El partido, vivo y vibrante, se había convertido para entonces en un correcalles del que salió victorioso el Hércules. Porque quien sí encontró portería fue Javi Moreno con una acción personal sublime, recortando por el balcón del área a cuantos defensores le salían al paso; armó la pierna zurda y trazó un disparo perfecto al palo largo que no alcanzó a despejar Ramón Juan. 3-2 y restaba un cuarto de hora agónico para el final.

A la desesperada, Jémez dio entrada a Quique por Javi Jiménez, aunque ninguno de los cambios significó un revulsivo para los celestes. El pucelano tuvo una clarísima en el 90 tras un pase filtrado de Gallar, pero su remate indolente y centrado fue a las manos de Hernando. Error clamoroso del veterano delantero. El equipo ibicenco apretó con todo en el descuento, pero sin capacidad de reacción ni definición volvió a fracasar, despidiéndose de su efímero liderato en el Rico Pérez.

La UD Ibiza sigue sin encontrar la regularidad y su derrota en el Rico Pérez ante el Hércules (3-2) ha supuesto un duro golpe para sus aspiraciones de ascenso directo. Los celestes, que se adelantaron en dos ocasiones en el marcador, no supieron gestionar su ventaja y cedieron ante un conjunto alicantino que supo aprovechar los errores ibicencos.

Tras el encuentro, Paco Jémez no ocultó su decepción en rueda de prensa. "Hemos tenido muchas alternativas y ocasiones claras de gol, pero no hemos sabido materializarlas", lamentó el técnico. "Cuando más necesitábamos demostrar el tipo de equipo que somos, menos lo hemos hecho. Hemos perdido el balón con demasiada facilidad y, en los momentos clave, no hemos tenido la tranquilidad necesaria".

El entrenador celeste volvió a criticar la gestión del tiempo de juego y el arbitraje. "Me da pena que el fútbol se convierta en esto. Cuando un equipo decide que ya no se juega más, es muy difícil competir. Los árbitros deberían ayudar a que se favorezca más al que quiere jugar y no al infractor", denunció Jémez, apuntando a las continuas interrupciones del partido.

Pese a la derrota, el técnico reconoció el mérito del rival: "El Hércules se ha aprovechado de nuestros errores y nos ha ganado porque hoy ha sido mejor. Aun así, fallamos ocasiones muy claras que deberíamos haber resuelto mejor", lamentó el técnico, que también tuvo palabras de recuerdo para Delibasic, con el que coincidió como jugador.