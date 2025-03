La Cursa Patrimoni de Ibiza presenta una edición de récord

Llega el momento de romper nuestros muros. Este sábado se celebra la decimoquinta edición de la Cursa Patrimoni del Ayuntamiento de Ibiza, que convertirá las calles de la capital pitiusa en toda una fiesta del deporte, donde se volverán a desafiar récords de ensueño en un trazado diseñado para volar.

Catiana Fuster, regidora de deportes del Ayuntamiento de Ibiza, destacó que la Cursa Patrimoni de Ibiza «es una carrera que honra nuestro patrimonio. Este año venimos con cambios, con un nuevo recorrido a una sola vuelta, y eso ha animado a muchos participantes a sumarse a la carrera, que va a registrar un récord de participación». Catiana Fuster invitó a los ibicencos a animar en las calles a partir de las 16 horas y agradeció la comprensión a todos los ibicencos por las pequeñas afectaciones de tráfico que implicará el desarrollo de la prueba, y a Port d´Eivissa, que ha mostrado su absoluta colaboración para conseguir un recorrido de altos quilates.

Por su parte, Toni Roig, presidente del Club Atletisme Pitius, organizador de la prueba, señaló que «el cambio de fechas en la pasada edición, para trasladar la prueba a marzo, ha sido una maravillosa decisión, como demuestra que se haya triplicado la participación en las últimas ediciones. Si a eso le unimos el nivel deportivo de la prueba, con 10 corredores con magníficas marcas, tengo claro que, si la climatología respeta, podemos vivir la mejor Cursa Patrimoni de Ibiza».

Un cartel estelar para la Cursa Patrimoni de Ibiza 2025

Aunque la acción comenzará a las 16 horas con la salida del 5K Toni Costa Balanzat en el passeig de Vara del Rey, el plato fuerte llegará a las 16.45 con la salida de la prueba de 10 kilómetros, la más multitudinaria y que reunirá a una auténtica constelación de estrellas del atletismo nacional e internacional.

Tariku Novales, plusmarquista nacional de maratón, mostró su esperanza de que «la experiencia, siempre tan buena, este año sea mejorada con ese circuito a una vuelta. Nosotros y todos los participantes lo agradeceremos, ya que nos permitirá disfrutar de nuevos confines de esta maravillosa ciudad que es Ibiza».

Lidia Campo, campeona de España de 10K en ruta en 2024 y vencedora en la Cursa Patrimoni de Ibiza de 2023, se mostró esperanzada para la carrera de mañana: «Ojalá pueda estar en el podio. Siempre que me pongo el dorsal, intento ganar, y mañana no va a ser diferente. La isla es mágica y es una de mis carreras favoritas. Seguro que me inspirará».

Se estrena en la Cursa Patrimoni de Ibiza el plusmarquista nacional de 3.000 metros obstáculos, Fernando Carro. Preguntado por su muro particular a derribar mañana en la carrera, dijo que, «superada la lesión que me ha lastrado en los últimos meses, mañana hay que intentar volar. La orografía de la ciudad y el circuito es perfecto para conseguir una gran marca. Ahora solo hace falta que la climatología se ponga de nuestro lado».

Una leyenda del atletismo nacional como Reyes Estévez sabe lo que es disfrutar de Ibiza en carrera. Recientemente, sumó un nuevo campeonato de España a su palmarés, en este caso el de 10K en ruta en categoría M45. En la Cursa Patrimoni de Ibiza viene a por récord: «Ibiza siempre me trata genial. Tengo el récord de maratón y media maratón de M45. Si mañana el tiempo nos respeta, lucharé para derribar la plusmarca de 10 kilómetros», comentó el atleta catalán. El récord objetivo está en manos de Driss Lakhouaja Allah desde 2018 con 29:37.

Para finalizar, Azucena Díaz, toda una atleta olímpica y también campeona de España de 10K en ruta, en este caso Máster 40, además de campeona por equipos, vendrá a luchar por lo máximo y a compartir la experiencia con el club de corredores que ella misma impulsa: «Ahora que estoy más cerca de la retirada, he creado un club para transmitir los valores del deporte, el compromiso, el trabajo… y qué mejor manera de hacer equipo que compartir mi pasión por Ibiza con todos ellos, que vienen de la Comunidad de Madrid para disfrutar de la isla y de lo bien que nos trata siempre».

Ellos son solo una representación del amplio elenco de atletas de nivel que reúne este año la Cursa Patrimoni de Ibiza. Cabe destacar al uruguayo Santiago Catrofe, que intentará conseguir la mejor marca de la historia en un 10K en Ibiza, en manos de Thierry Ndikumwenayo, con 27:50, o la joya del atletismo nacional, la onubense María Forero, que buscará rebajar su plusmarca nacional sub23 de 10K en ruta, que logró hace poco más de un mes con 32:55 en San Sebastián.

Restricciones al tráfico

La Cursa Patrimoni del Ayuntamiento de Ibiza ha buscado que la afectación a la movilidad sea limitada y muy acotada en el tiempo, para que pueda convivir la fiesta deportiva con la vida en la ciudad. Se recomienda que las personas que tengan que acceder a la zona marítima para embarcar lo hagan con la suficiente antelación para evitar retrasos inesperados por las posibles retenciones de tráfico, así como gestionar con previsión todos los movimientos por la ciudad en estos horarios.

Desde las 15.45 hasta las 17.40 horas, la circulación estará restringida en la calle de Comte de Rosselló, accesible excepcionalmente por la salida de vecinos de la Marina y Dalt Vila en el tramo comprendido entre la calle de Riambau y avenida de Bartomeu de Rosselló. Además, la restricción se amplía a avenida de Santa Eulària des Riu en ambos senidos de circulación, paseo de Joan Carles I, avenida del Ocho de agosto y rotonda de los Podencs.

Desde las 16.30 hasta las 18 horas, la circulación quedará restringida en la avenida de España en el tramo comprendido entre la calle del País Valencià hasta el paseo de Vara de Rey, rotonda de Suministros Ibiza, excepto para vehículos que tengan que embarcar en la zona portuaria, E-10 desde la rotonda de Suministros Ibiza hasta rotonda de Can Misses en ambos sentidos, se podrá acceder a la rotonda de Can Misses en sentido calle de Corona, calle de Sant Cristòfol y Figueretes; avenida de San Antonio de Portmany en el tramo comprendido entre la rotonda de Sa Blanca Mujer hasta rotonda de Sa Real en sentido descendente, avenida de Ignasi Wallis en ambos sentidos excepto en el tramo entre calle de Mallorca hasta rotonda de Sa Real que será accesible excepcionalmente por la salida de vecinos de la Marina, Dalt Vila y es Pratet; avenida de Isidor Macabich y calle del País Valencià.