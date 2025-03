El Bàsquet Sant Antoni bate un récord sin precedentes en LEB Plata

El Class Sant Antoni sigue escribiendo su nombre con letras de oro en la Segunda FEB. La victoria lograda en la última jornada no solo les permite continuar con su impresionante racha, sino que les coloca en los anales de la historia de la antigua LEB Plata. Con su decimocuarto triunfo consecutivo, el equipo ibicenco ha conseguido el récord absoluto de victorias seguidas en la categoría desde su fundación en el año 2000. «Es buenísimo, increíble. Se está consiguiendo algo sin precedentes», destaca Marcos Páez, vicepresidente y gerente del club portmanyí.

El conjunto dirigido por David Barrio ha demostrado una solidez a prueba de bombas. Pese a haber empezado la temporada con dudas y una racha de derrotas provocadas por la ausencia de jugadores clave y la falta de cohesión inicial, el equipo ha sabido reponerse hasta alcanzar una forma imparable. «La mala racha del inicio, cuando lo miras con perspectiva, tiene su parte de lógica. No somos un club que nos pongamos tiritas ante la adversidad», comenta Páez. La ausencia de Alex Llorca y la adaptación de nueve jugadores nuevos al sistema de juego fueron factores determinantes en ese inicio adverso. Sin embargo, una vez recuperados los efectivos y asentadas las bases del equipo, la dinámica cambió por completo.

Este hito llega en un momento crucial de la temporada, con los ‘play-off’ en el horizonte. A pesar del récord histórico, el Class Sant Antoni se encuentra en la segunda posición del grupo Este, superado por el Palmer Basket Mallorca. «Llevamos mejor récord siendo segundos que el líder de la Conferencia Oeste. Si ganamos dos jornadas más nos aseguramos ser el mejor segundo, lo que de cara a los ‘play-off’ es importante por el factor campo», explica Páez.

El formato de ascenso, que cuenta con tres rondas eliminatorias, otorga una ventaja a los campeones de grupo, ya que estos solo deben enfrentarse entre sí para ascender (el perdedor se reengancha en la segunda eliminatoria). «El año pasado perdimos nuestra semifinal con el Morón por un punto», recuerda el vicepresidente, quien confía en que la experiencia acumulada en esta temporada pueda marcar la diferencia.

Uno de los puntos de debate recurrentes en la Segunda FEB es la exigencia del sistema de competición. «Es injusto, puedes haber tenido una gran trayectoria durante la temporada y un mal partido en el ‘play-off’ te lo puede tirar todo por la borda», lamenta Páez. Aun así, el equipo mantiene los pies en el suelo y afronta cada partido con la máxima intensidad. La reciente victoria en Benicarló, lograda en los últimos segundos tras ir un punto por debajo a falta de medio minuto, es el reflejo del carácter competitivo y la fortaleza mental del grupo. «David Barrio está haciendo un gran trabajo, eso se traduce en que el equipo cree y lucha hasta el final», subraya.

Ambición y proyecto de futuro

Más allá de la situación deportiva, el club también trabaja en un ambicioso proyecto de futuro. El ascenso a LEB Oro no es solo una meta deportiva, sino también una aspiración estructural y económica. «La ilusión con la que trabajamos es esa, no ponernos techo y ascender. Desde la parte directiva, la estructura está preparada para estar en LEB Oro de una manera súper fiable», asegura Páez. La remodelación del pabellón de Sa Pedrera es una pieza clave en este crecimiento. Aunque las obras se pospondrán hasta el final de la temporada, el club ya contempla alternativas en caso de que la infraestructura no esté lista a tiempo, como jugar los primeros partidos fuera de casa o, incluso, utilizar otras instalaciones como Son Moix en Palma o el pabellón de Santa Eulària.

El aspecto financiero también es un pilar fundamental del proyecto. «Tenemos patrocinadores que, por contrato, si ascendemos aumentarían su aportación, o al revés en caso de descenso. Trabajamos con mucha prospección de lo que viene por delante», revela el vicepresidente. Con el respaldo de sus 15 o 20 principales esponsors, el club podría afrontar el presupuesto de LEB Oro sin necesidad de grandes esfuerzos comerciales adicionales. Además, la entidad está en negociaciones con multinacionales fuera de la isla para fortalecer su base económica y garantizar no solo el ascenso, sino la estabilidad y crecimiento dentro de la categoría. «No es descabellado en unos años pensar en llegar a unos ‘play-off’ de ascenso a la ACB. Es el libro de ruta fijado por el club», confiesa el gerente del club.

Pero más allá del éxito deportivo y económico, el verdadero motor del proyecto es la comunidad. El Bàsquet Sant Antoni ha conseguido crear un sentimiento de pertenencia que va más allá del municipio y se extiende a toda la isla. «Nuestro proyecto transmite los valores culturales de Ibiza, del sentimiento de pertenencia. La gente viene y da igual de qué zona de la isla o de qué club sea; el día que pone un pie en Sa Pedrera para ver un partido es del Bàsquet Sant Antoni, se pone en pie, aplaude y canta el ‘Sweet Caroline’», afirma Páez. La inclusividad también es una seña de identidad del club, que invita a todas las canteras y asociaciones de la isla a disfrutar de los partidos de forma gratuita. «No damos prioridad al dinero, sino a que todo el mundo disfrute de este proyecto, que es una maravilla».

El presente y el futuro del Class Sant Antoni están marcados por la ambición y la ilusión. Con un equipo cohesionado, una estructura financiera sólida y el respaldo de toda la isla, el sueño del ascenso a LEB Oro está más vivo que nunca.

Suscríbete para seguir leyendo