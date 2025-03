El Trofeo Restaurante Es Nàutic de vela ligera en Sant Antoni ya tiene campeones

Este domingo terminó en aguas de la bahía de Portmany el segundo fin de semana de competición del Trofeo Restaurante Es Nàutic. Si siete días antes compitieron las modalidades de windsurf (Raceboard, Techno y Windsurfer), ahora ha sido el turno de los regatistas de las distintas categorías de Opitmist y de Ilca 4 e Ilca 6.

Las pruebas, organizadas por el Club Nàutic Sant Antoni, comenzaron el sábado para la clase Ilca, ya que el mal tiempo impidió la salida a las de Optimist. Las primeras, sin embargo, sólo pudieron disputar dos pruebas. El domingo, por el contrario, se registró buen tiempo y, bajo un cielo radiante, los Optimist se enfrentaron en cuatro mangas y los Ilca 4 y 6 en otras tres sumando un total de cinco. Participaron regatistas de los tres clubes náuticos de la isla: CN Ibiza, CN Santa Eulalia y CNSA.

El podio en Optimist Sub 16 lo conquistaron los siguientes deportistas: 1º Lamis Casco (Club Náutico Ibiza), 2º Rodrigo Gil (CNSA) y 3ª Sofía Marí-Mayans (CNSA). En Optimist Sub 13 lograron medalla 1º Giulio Planells (CNSA), 2ª Valentina Pomo (CNI) y 3º Lluc Torres (CNI). En Optimist Sub 11 ocuparon las posiciones ganadoras 1ª Flavia Planells (CNSA), 2º Ibai de la Torre (CNSA) y 3º Kedar Soler (CNSA). En cuanto a Optimist D, la categoría de iniciación, los mejor clasificados fueron 1º Jiahong Chien (CNI), 2º Michael Delogu (CNI) y Luka Iparraguirre (Club Náutico Santa Eulalia).

En Ilca 4 se subieron al podio 1º Marc Tur (CNI), 2ª Gabriela Pérez (CNSA) y 3º Juan Quirante (CNSE), mientras que en Ilca 6 ocuparon las primeras plazas 1º Mateo Delgado (CNSE), 2º Adrián Tempera (CNI) y 3º Jaume Llorens (CNSA).