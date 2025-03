Los arqueros de Ibiza examinan su puntería en Es Cubells

El tiro con arco vivió un intenso fin de semana en Ibiza con la celebración de dos competiciones que pusieron a prueba el talento emergente y la puntería de los deportistas. El sábado, el pabellón de Es Cubells acogió la quinta jornada de la Liga Escolar "L'Esport per a l'edat escolar" del Consell d'Eivissa, donde 47 jóvenes arqueros de Ibiza y Formentera demostraron su destreza en una jornada vibrante.

Los primeros clasificados en las distintas categorías dejaron claro que la cantera sigue creciendo con fuerza. En la categoría Recurvo Sub 11 Masculino, el podio fue íntegramente para los tiradores de Sant Antoni, con Mylo Mcallister alzándose con la victoria, seguido de Zyrel Xander Israel y Lluc Tur. En Recurvo Sub 11 Femenino, Miranda Romero, también de Sant Antoni, se llevó el primer puesto, escoltada por Júlia Ribas, de Perfeccionamiento, e Iris Cotaina, de Es Cubells. En la categoría Recurvo Sub 13 Masculino, el triunfo fue para Andrei Valentin Stefanescu, de Perfeccionamiento, mientras que en la versión femenina, Aretha Vidagany, de Santa Eulalia, se llevó el oro.

En las categorías superiores, el dominio también se hizo notar. Nara Behrens, de Algarb, fue la vencedora en Recurvo Sub 15 Femenino, mientras que Dan Gabriel Sbircea se impuso en la categoría masculina. En Sub 18, Alejandra Martín, de Formentera, se llevó la victoria en la categoría femenina, mientras que en la masculina, Marc Serra, de Albarb, subió a lo más alto del podio.

El domingo, los arqueros volvieron a la competición con la primera prueba de Aire Libre de la temporada 2024-2025, el Trofeo Festes de Sant Josep y la Final Insular Escolar Nivel Competición. La jornada estuvo marcada por un fuerte viento que añadió dificultad al evento, obligando a los deportistas a demostrar su temple y precisión.

En la Final Insular Escolar Nivel Competición, en Recurvo Sub 15 Femenino, María Valente, del Programa de Seguimiento del Consell d'Eivissa y del Club de Tir amb Arc Es Cubells, logró la victoria. En la categoría masculina, el oro fue para Mateu Ribas, también del Programa de Seguimiento del Consell d'Eivissa y del mismo club. En Sub 18 Femenino, Nadia Roig, del Club S'Arc d'Eivissa, se coronó campeona, mientras que en la categoría masculina, el triunfo fue para Aitor Ramiro, del Centro de Tecnificación de las Islas Baleares y del Club de Tir amb Arc Es Cubells.

El Trofeo Festes de Sant Josep dejó también grandes actuaciones. En Recurvo ArcoIbiza Mixto, el primer puesto fue para Josep Antoni Campillo, de Formentera. En Recurvo Sub 13 Mixto, Andrei Valentin Stefanescu volvió a demostrar su calidad alzándose con la victoria. Paula Hidalgo, del Club S'Arc d'Eivissa, se impuso en la categoría Compuesto Absoluto Mixto, mientras que en Recurvo +50 Mixto, Pilar Záforas, de Es Cubells, fue la vencedora. En Recurvo Absoluto Mixto, Pere Cincunegui, del Club S'Arc d'Eivissa, se llevó el primer puesto, cerrando así un fin de semana repleto de emoción y talento en el tiro con arco ibicenco.