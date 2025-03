Las cuentas del Trasmapi hacia la permanencia

La División de Honor Plata masculina entra en su fase decisiva y el Trasmapi Gobycar & Citubo UD Ibiza HC Ibiza se juega este sábado (19,30h) un partido fundamental en sus aspiraciones de mantenerse en la categoría. El equipo ibicenco visitará la pista del Amenabar Zarautz en un duelo directo por la salvación.

A falta de pocas jornadas para el final de la fase regular, la lucha por evitar el descenso está más apretada que nunca. Hasta cuatro equipos, incluido el conjunto insular, se encuentran empatados con 18 puntos, con solo cuatro de ventaja sobre las plazas de descenso directo. Cada punto en juego puede marcar la diferencia en la recta final del campeonato.

El equipo dirigido por Eugenio Tilves espera contar con toda su plantilla disponible y en óptimas condiciones para afrontar este crucial encuentro. La preparación ha sido intensa durante la semana, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles a la cita en tierras guipuzcoanas.

Además del choque del Trasmapi UD Ibiza HCE, habrá que estar pendientes de otros encuentros clave que pueden influir en la clasificación y el futuro de los equipos inmersos en la lucha por la permanencia: Puerto Sagunto vs Proin Sevilla; Antequera vs Lanzarote; Novás vs Burgos; Ciudad Real vs Agustinos; y Barça vs Cisne.

Todos estos partidos pueden alterar la tabla y definir aún más las posiciones de cara a las últimas fechas del campeonato.

Con todo en juego, el Trasmapi UD Ibiza HCE encara una auténtica final en Zarautz, donde buscará sumar un triunfo vital que le acerque a la salvación y le permita afrontar con mayores garantías el tramo decisivo de la temporada.