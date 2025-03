La reacción de la SD Ibiza tiene nombre propio: Mario Riquelme

Acumula siete goles y en las últimas semanas se ha confirmado como el líder ofensivo de la SD Ibiza en su camino hacia la salvación en el complicado Grupo 3 de Segunda RFEF. Aunque no estaba prescrito para ser el goleador del equipo de Raúl Casañ, en las últimas jornadas ha rescatado nueve puntos para los rojillos a base de goles. Tantos que han resultado ser claves para abandonar la zona de descenso y tomar oxígeno de cara a la recta final del exigente ejercicio.

Con tan solo 23 años de edad, el centrocampista ibicenco Mario Fernández Rodríguez, conocido en los terrenos de juego como Mario Riquelme, se ha echado el equipo a la espalda para ser el baluarte del estadio Sánchez y Vivancos, donde gracias a sus tantos han logrado deshacerse del Sabadell (1-0), el Mallorca B (2-1) y la Peña Deportiva (2-1) en el derbi del pasado domingo. Con cinco dianas que podrían valer una permanencia. Su técnico, Raúl Casañ, ya reconoció tras el último triunfo en el anexo de Can Misses que, cuando coge el balón el joven talento ibicenco, "pasan cosas diferentes".

El mediapunta pitiuso atendió ayer a Diario de Ibiza para analizar la buena marcha del equipo y su sobresaliente rendimiento. No obstante, Riquelme otorga toda la importancia de esta reacción al grupo y resta trascendencia a quién empuja la pelotita. Lo crucial para el futbolista rojillo es que todos están remando fuerte en la misma dirección.

"Es verdad que llego al tramo final de temporada con mucha confianza y metiendo goles, pero yo antepongo otras cosas. Igual me ha tocado marcar los goles últimamente, pero siempre digo que antes de que yo meta gol alguien ha tenido que dar un pase perfecto y otro un desmarque para que se dé esa ocasión. Pongo por delante la importancia y el nivel que está dando todo el equipo, no solo los que juegan sino los que salen del banquillo, y los que están lesionados y vienen cada día a estar lo antes posible a disposición del equipo. O los que no salen en las míticas fotos de la victoria pero están detrás y son igual de importantes", argumenta con humildad.

Una trayectoria ascendente

Riquelme ha asumido con madurez el liderazgo del equipo en su segunda etapa con la SD Ibiza. Formado en el fútbol ibicenco, el joven mediocentro ofensivo acabó de formarse en Mallorca, donde jugó en el San Francisco y el Mallorca en División de Honor. Después, con 20 años, dio el salto a la categoría sénior con el Llosentese.

La SD Ibiza le echó las redes y lo cedió a la PE Sant Jordi de Tercera RFEF para acumular minutos y experiencia. A su regreso, Riquelme pasó a ser una pieza importante en los esquemas de Raúl Casañ, jugando 25 partidos como titular en el equipo campeón que logró el ascenso a Segunda RFEF. Y este curso ha dado un paso más asumiendo un rol de goleador para el que ni siquiera estaba destinado.

El camino hacia la salvación

Gracias a una notable racha de tres victorias en las cuatro últimas jornadas, la SD Ibiza ha escapado de la quema y ahora cuenta con seis puntos de margen respecto al descenso directo. Un colchón que aspiran a engrosar el próximo fin de semana en un duelo también directo en el feudo del Terrassa, su más próximo rival en la tabla a tres puntos de distancia.

"El equipo está trabajando durante la semana bastante bien, con mucha armonía entre todos. Se está reflejando en el campo y en los resultados. Sacar tres victorias en los últimos cuatro partidos no es una cosa fácil y son números que hablan de un equipo que quiere y que está dando todo para conseguirlo", señala el goleador ibicenco, quien confiesa que "cuando puntúas de tres en tres, eso te da un chute de energía y motivación que no puedes parar de pensar en que llegue el próximo partido para volver a sumar de tres".

Después de un primer tramo de competición muy complicado, la SD Ibiza encara las siete jornadas finales con la moral reforzada y un fuerte compromiso común por lograr la permanencia. "El míster y el cuerpo técnico han sabido inculcarnos muy bien lo que nos hace falta en este último tramo de temporada para conseguir el objetivo y en ello estamos todos en el vestuario. Estamos convencidos de que lo lograremos", advierte Riquelme.

