Récord de participación en una Cursa Passeig a Passeig triunfal para Planells y Gavone

Un total de 763 personas se congregaron en la popular Cursa Passeig a Passeig, que este domingo celebró su 29ª edición y cuya distancia reina tuvo su inicio en Vara de Rey y culminación en Santa Eulalia. Este año se superó el récord de asistencia que hasta ahora ostentaba la edición de 2024 y a la que asistieron 607 personas, 156 menos que este 2025, lo que demuestra el constante crecimiento de una prueba marcada en rojo en el calendario de todos los atletas pitiusos y que cada vez cuenta con más adeptos.

La carrera estuvo dividida en cuatro modalidades: la prueba reina, con una distancia de 15 kilómetros y que contó con 474 participantes que salieron desde el Paseo de Vara de Rey, en Ibiza, con la meta situada en el Paseo s’Alamera de Santa Eulària; la prueba de 1500 metros, que aglutinó a 139 personas; la de 300 metros, que congregó a 135 asistentes; y la prueba de bicicleta, la única no competitiva y que contó con 15 ciclistas. El pistoletazo de salida lo dio la prueba más corta, la de 300 metros, a las 9.45 horas, mientras que las modalidades de 15 kilómetros y de 1500 metros comenzaron a las 10, dejando para el final la ciclista, que comenzó a las 11.45.

La prueba estrella, la carrera de 15 kilómetros, se la adjudicó Daniel Planells, del Club Atletisme Santa Eulària, que dominó con puño de hierro y completó el recorrido en un tiempo de 49:06. El segundo puesto fue para Rubén Torres, del CA Pitius, llegó a casi dos minutos del líder, parando el cronómetro en 50:56. El tercer puesto fue para su compañero César Rodríguez (51:35). En la general femenina, la más rapida fue la corredora del Eiviatletisme Club Esportiú Araceli Gavone (01:03:04, que llegó precedida de las independientes Alba Sebria (01:05:46) y Naomi Heatley (01:06:00), segunda y tercera respectivamente.

La prueba de 1500 metros estuvo repleta de igualdad. La clasificación masculina terminó con Armando Castillo, del Cappitius, en primer lugar con un tiempo de 4:38, el mismo que Juan Díaz, corredor del Eiviatletisme Club Esportiu, que aventajó en ocho segundos al tercer clasificado, Óscar Tolosa, del CA Pitius. La mujer más rápida fue su compañera María Cabello (5:22), que aventajó en cinco segundos a la atleta del Eitivatletisme Club Esportiu, Aroa Manzano. El tercer lugar lo ocupó la sub-14 Alessia Geffroy, del SCR Peña Deportiva Santa Eulalia, que paró el cronómetro en 5:49, demostrando que la cantera ibicenca tiene en ella y en Cabello dos atletas de mucho nivel.

Por último, la categoría de 300 metros tuvo victoria femenina gracias a la corredora del SCR Peña Deportiva Santa Eulalia Daniela Aparicio, que aventajó en un segundo a Marc Torres (Ibiza and Me Tri) y en dos al independiente Marco Guasch. El segundo y tercer lugar femenino lo ocuparon dos atletas el Sa Raval, las corredoras Paula Montero y Sofía Planells. También se realizó una prueba de 5 kilómetros en bicicleta, pero esta no fue competitiva.