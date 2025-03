Uno de los grandes referentes del 'mountain bike' regresa a la Vuelta a Ibiza MTB

La Vuelta a Ibiza MTB SIROKO by Shimano, una de las citas imprescindibles del ciclismo de montaña, contará con Sergio Mantecón en su edición de 2025. El ciclista santanderino, una de las figuras más destacadas del MTB español, será reconocido por su exitosa trayectoria y su contribución al desarrollo del deporte.

Sergio Mantecón ha sido un referente en el mountain bike nacional e internacional durante más de dos décadas. Su palmarés incluye numerosas victorias en la Copa del Mundo, títulos nacionales y representaciones en Juegos Olímpicos y campeonatos del mundo.

Mantecón, conocido por su entrega y pasión por el MTB, ha dejado una huella imborrable en la disciplina. Sin embargo, más allá de los resultados, el ciclista destaca el valor humano de su carrera: "Lo más importante para mí no han sido los títulos, sino las amistades que he construido a lo largo de los años. El MTB me ha dado una familia".

Una vuelta a los orígenes en Ibiza

Para Mantecón, la Vuelta a Ibiza MTB SIROKO by Shimano representa mucho más que una simple competición: es una manera de reconectar con la esencia del deporte. "No me lo planteo como una celebración de mi carrera, sino como un regreso a los orígenes. Mi trayectoria no ha terminado, simplemente he cambiado de rol", señala el ciclista, quien ahora lidera un equipo de Copa del Mundo con Mondraker desde el otro lado de la cinta.

Ibiza, con sus paisajes espectaculares y un recorrido que cada año supera al anterior, se convierte en el escenario perfecto para este reencuentro con el MTB. Mantecón participará con el objetivo de disfrutar del ambiente y la experiencia, compartiendo momentos con ciclistas y aficionados.

El exprofesional también reflexionó sobre la evolución del MTB y el futuro del deporte en España. "Es prácticamente otro deporte. Todo ha cambiado: las bicis, la preparación, la velocidad y la técnica. La televisión ha dado un gran impulso al cross-country olímpico, haciéndolo más espectacular y explosivo", explica. En cuanto a la cantera, Mantecón se muestra optimista: "Tenemos un gran futuro con eventos importantes y talentos emergentes como Alejandro García. La nueva generación llega con una preparación mental impresionante".

"Es un referente"

Para la organización, contar una edición más con Sergio Mantecón es siempre una alegría. "Es un referente de la MTB y queremos agradecerle lo que ha hecho por esta disciplina. Contar con él es siempre positivo y celebramos no el final de esta etapa, sino el comienzo de una nueva", aseguraba Juanjo Planells, responsable del evento.

La Vuelta a Ibiza MTB SIROKO by Shimano será, sin duda, una ocasión especial para celebrar la carrera de un grande del MTB y para disfrutar de un evento único en un entorno inigualable.

Las inscripciones a la Vuelta a Ibiza MTB SIROKO by Shimano continúan abiertas a través de su página web. Más información: laura.tirado@lastlap.com.