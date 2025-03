La Peña Deportiva sale trasquilada del derbi balear y se hunde en el descenso

La Peña Deportiva salió trasquilada del derbi balear en los instantes finales después de caer por 1-3 frente al CE Andratx en un encuentro más equilibrado de lo que marca el resultado. Los peñistas dominaron el primer tiempo, pero salieron espesos después del descanso y encajaron dos goles en los últimos diez minutos. Esta derrota contra un rival directo por la permanencia hunde a los futbolistas de Alberto Gallego en el descenso.

Los mallorquines salieron al encuentro con mucha fuerza y Juanmi llegó a la línea de fondo rival en el primer minuto de juego, pero la defensa peñista interceptó la jugada. Los locales tomaron el control progresivamente, pero Juanmi recortó en el lado derecho del área para conseguir espacio y adelantó a los suyos con un lanzamiento colocado.

Los blanquillos no hicieron variaciones en su táctica y pusieron cabeza al partido a pesar de la desventaja. Melli encontró a Larry con un centro por la derecha, pero el delantero no conectó un remate potente y Elías atrapó el esférico. El Andratx dejó la iniciativa a los pitiusos y se centraron en no conceder espacios en defensa a la vez que trataban de crear problemas con ataques rápidos.

Samu aprovechó uno de los pocos descuidos de los visitantes para anotar el tanto del empate con un espléndido zapatazo desde lejos del área que sorprendió a un Elías que estaba demasiado adelantado. La Peña trató de aprovechar la dinámica y Salinas dejó atrás a un defensa para lanzar a portería, pero su disparo fue demasiado centrado y no puso en apuros al guardameta rival.

El Andratx acelera por el partido

El cuadro visitante volvió de los vestuarios decidido a no dejarse amilanar y acaparó la pelota en el campo de los pitiusos. Aunque los peñistas respondieron a las acometidas del Andratx, los mallorquines mandaron el primer aviso serio con un remate de Llabrés que se marchó por muy poco después de una gran maniobra de Juanmi por la derecha.

Barroso tuvo su oportunidad de dar la vuelta al marcador a raíz de un desmarque, pero su disparo fue muy desviado por encima del larguero. El partido no tenía dominador y ambos entrenadores movieron el banquillo a la búsqueda de un revulsivo, pero los mallorquines se adelantaron por medio de Gálvez después de un error del guardameta Picón en un balón aéreo.

Los ibicencos se lanzaron en tromba a atacar con balones al área para buscar la potencia de Larry y la altura de Armand. El Andratx ahogó los ataques contrarios con una defensa cerradísima e incluso tuvo ocasiones al contragolpe para rematar el partido. El 1-3 definitivo llegó de una de estas jugadas, en la que Valverde remató una jugada rápida de Jaume por la izquierda.