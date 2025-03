José Ramírez, director deportivo del Santjosep.net de tenis de mesa: «Somos el primer equipo balear que consigue una medalla en Copa del Rey»

Enhorabuena por esa medalla de bronce y el papel en la Copa del Rey. ¿Qué tal está el equipo?

Bueno, la verdad que muy bien. No nos esperábamos conseguir una medalla, la verdad. Y más con el año tan difícil que estamos teniendo en la liga. Pero bueno, el equipo cumplió y no tuvimos la mala suerte que estamos teniendo en la Superdivisión.

Eliminaron a dos equipazos que están arriba en Superdivisión, como Pontevedra, que contaba en sus filas con Vilchez, recién proclamado campeón de España absoluto, y luego en cuartos a Alicante, que era el segundo cabeza de serie. ¿Esperaban tener ese rendimiento tan alto?

Teníamos equipo para poder ganarles. Porque en el partido de liga, con Alicante, al que nos enfrentamos la semana anterior a la Copa, íbamos ganando 3-1 y al final nos empataron. Pero estuvimos a cinco puntos de ganar 4-1. Y con Pontevedra perdimos 4-0, pero fue un resultado engañoso, ya que los partidos fueron todos igualados, los podíamos haber ganado. Este año ha habido muchos encuentros que se nos han escapado por pequeños detalles, estamos pagando la nueva etapa y la inexperiencia, todo lo contrario de lo que nos ha pasado en la Copa del Rey, que los partidos igualados han caído de nuestro lado. El equipo también está ganando poco a poco ese temple y saber jugar con la cabeza fría los momentos importantes.

La pena fue las semifinales contra Irún Leka Enea, que perdieron pero pudieron caer de cualquier lado. ¿Les quedó esa espinita de no poder llegar a la final?

Sí, estuvimos muy cerca. El partido clave fue el de Iván Martín contra Jon Ander Guerricabeitia, que finalizó con derrota de nuestro jugador por 3-2. Si hubiéramos ganado ese punto, hubiera jugado nuestro jugador extranjero, Georgios Stamatouros, contra un jugador nacional de ellos, por lo que hubiese sido un partido muy igualado. Fue una pena porque lo tuvimos muy cerca, pero bueno, era nuestro debut en la Copa del Rey y conseguir una medalla de bronce con un sénior, es algo que hay que valorar. Somos el primer equipo masculino balear en conseguirlo en la historia y en ascender a la máxima categoría, la Superdivisión.

¿Confían en trasladar esa ilusión de la Copa del Rey a la Superdivisión, donde al equipo no le están saliendo las cosas?

Sí, por supuesto. Tenemos muchas ganas de jugar el próximo partido, aunque también somos realistas. Estamos demasiado lejos del objetivo de la permanencia, a seis puntos de la salvación y solo quedan siete partidos. Será muy difícil conseguirlo, pero mientras haya posibilidades lo seguiremos intentando. Yo calculo que, para salvarnos, tendríamos que conseguir 11 puntos de 14 que quedan. Es complicado, pero seguiremos dando la cara y disfrutando de estar en la máxima categoría nacional hasta el último partido, sobre todo por la gente que viene cada fin de semana a apoyar al equipo.

¿Notan que ha crecido la masa social y la afición en comparación a temporadas anteriores?

Totalmente. Estamos metiendo en Can Guerxo una media de 70 personas en cada partido de liga. Creo que no hay muchos equipos en toda España que metan 60 o 70 personas en un partido de liga. He estado hablando con todos los componentes de equipo y si este apoyo continúa, que creo que continuará, intentaremos hacer todos un esfuerzo para volver a ascender en el caso de que esta temporada bajemos de categoría. Hay varios jugadores que me han dicho que les da tanta pena que, si descendemos, nos ayudarán a volver a Superdivisión.

El equipo responde, tiene calidad y eso crea afición. Además, el tenis de mesa es un deporte emergente en nuestro país.

Sí, al final es lo que dices, se está creando esa masa social que es bastante importante para el futuro del equipo. Para nosotros es fundamental que siga viniendo la gente. Si seguimos contando con el apoyo de las instituciones, sobre todo del Ayuntamiento, haremos todo lo posible para volver a Superdivisión el año que viene. Pero bueno, vamos a luchar hasta el final por salvarnos, ya que, mientras haya vida, hay esperanza.

¿Esperaban un nivel tan alto esta temporada? Hay equipos con grandes jugadores y presupuestos enormes, cosa que en anteriores años no sucedía. Se está dando un gran salto de calidad.

La verdad que ese ha sido mi mayor error como director deportivo. Yo creía que con este equipo iba a ser suficiente para salvar la categoría. En temporadas anteriores, con este equipo habríamos terminado de media tabla hacia arriba. Pero la verdad que nos hemos quedado cortos. Los presupuestos son elevadísimos, el nuestro probablemente sea el más bajo de la liga, y aun así hemos estado compitiendo con todos los rivales de tú a tú, dando la cara. Estamos hablando que ahora hay jugadores dentro del top-30 mundial jugando en la liga española, algo que hace cuatro o cinco años era impensable. No se había visto nunca un nivel tan alto.

Eso quiere decir que en España se está apostando fuerte por este deporte…

Sí, cada vez suben más los presupuestos, y, por ende, sube la calidad de los equipos. Están metiendo dinero los sponsors privados, las instituciones... La gente está apostando por el tenis de mesa y eso se nota en el nivel de la liga. La temporada pasada jugamos nuestra tercera fase de ascenso, y llevamos un equipo formado solo por jugadores nacionales jugando contra muchos internacionales. No íbamos tan preparados como otros años, y el hecho de ascender a finales de mayo complica la planificación porque los jugadores de gran calidad, los que marcan la diferencia, tenían ya todos su equipo para esta temporada.

Usted tiene nueve campeonatos de Baleares, ¿le sigue picando ese gusanillo de jugar?

(Risas) Sí, me sigue picando. Pero este año lo tengo un poco olvidado. Estoy ayudando a los equipos de la base para que intenten subir, mucho más enfocado en dirigir a los mejores jugadores que tengo ahora. Tenemos a Miguel Palau, que es de los mejores jugadores de España de su categoría. Creo que este año volveré a jugar el Campeonato de Balears, que lo celebramos aquí, en Ibiza.

¿Cuánta importancia tiene para el club la cantera?

Para nosotros es vital. El equipo es un reflejo de lo que se lleva trabajando desde hace años desde la cantera. Lo principal es que vayamos a los campeonatos de España y consigamos medallas. Tenemos claros ejemplos, como Álex Díaz, que es el mejor reflejo de que las cosas se han hecho bien. Tenemos varios campeones de España en Ibiza, campeones de Balears de todas las categorías... También a Mireia Palau, que es una jugadora infantil de primer año que juega con el primer equipo y tiene un 45% de victorias, y que juega con su referente, Natalia Viramontes, campeona de España cinco o seis veces.