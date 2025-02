Roger Serrano, de la UD Ibiza Gasifred: «Jugar un ‘play-off’ de ascenso con esta camiseta sería algo increíble»

Ha caído de pie en Ibiza. ¿Qué tal se siente personalmente?

Muy contento de estar aquí, de estar ayudando al equipo y de disfrutar de esta maravillosa isla. Todo el mundo me ha acogido con los brazos abiertos y así es muy fácil adaptarse.

¿Por qué eligió el proyecto de la UD Ibiza Gasifred?

Hay diferentes motivos. Uno es que conocía a José Fernández. Había estado en la cantera del Barça cuando yo jugaba en el segundo equipo. Me llamó y eso fue un punto a favor. Además, siempre me había atraído la idea de vivir en Balears. Y, finalmente, a nivel deportivo, volver a engancharme un poco al fútbol sala, porque llevaba cinco o seis meses jugando en la Kings League. Volver directamente a Primera era más complicado y me surgió esta opción.

El año pasado jugó en el Betis, marcó seis goles durante la temporada. ¿Cómo le dio por dejar el fútbol sala para enrolarse en la Kings League?

Bueno, llevaba ya 11 temporadas en Primera División y cuatro o cinco fuera de mi casa y la Kings League era en Barcelona. Tenía ganas de volver un tiempo a casa, de coger fuerzas, porque la temporada en el Betis fue difícil, ya que bajamos a Segunda. También acabé tocado del tobillo y era una forma también de recuperarme bien tanto física como mentalmente y coger fuerzas para volver a jugar al fútbol sala.

Vamos, que al final tenía la intención de regresar al fútbol sala, lo de la Kings League se lo tomó como algo temporal…

Sí, mi idea nunca ha sido dejar el fútbol sala, fue un parón. Cuando me fui a la Kings League en ningún momento dije que me retiraría porque al final es lo que más me gusta. Ha sido un parón y ahora doy gracias al Gasifred, que me ha dado la oportunidad de volver a jugar.

Ha estado 11 temporadas en Primera División. ¿Cómo ve el salto de Primera a Segunda División?

A ver, la realidad es que sí que se nota bastante el cambio, sobre todo a nivel de intensidad. Es lo más importante, el ritmo. Yo había jugado en Segunda División hace muchos años con el Barça B. Estuve tres o cuatro temporadas y quedé tercero en la tabla de goleadores. Es una categoría que me va bien para volver a coger mi estado de forma, volviendo directamente a Primera División sería mucho más difícil, porque no hice pretemporada, entrenaba poco en la Kings League… Volver al ritmo de Primera era muy difícil.

Usted ha militado en equipazos como el Betis, el Levante, muchas temporadas en el Barça, con el que lo ha ganado todo... ¿Cómo ve a la UD Ibiza Gasifred como institución? Es verdad que todavía están a un punto del descenso, pero también a siete del play-off de ascenso. ¿Sería muy optimista pensar en luchar por ese play-off?

Nuestro objetivo es claro, la permanencia. Pero si ganamos el partido del sábado contra Melilla, nos ponemos con tres victorias seguidas, nos acercamos al play-off y ¿por qué no soñar? Al final, una vez consigamos el objetivo de la permanencia, hay que mirar para arriba. La verdad es que la liga está muy apretada y si encadenas cuatro o cinco victorias seguidas seguro que te metes en la lucha por los play-offs. Así que nuestro objetivo principal es este sábado, y a partir de ahí, ver cómo salimos del partido y mirar para arriba.

El otro día el equipo y usted personalmente dieron una exhibición ante un rival directo que encima les planteó un partido complicado, en el que acabaron tres jugadores expulsados. ¿Salen reforzados del partido? ¿Estamos ya ante la mejor versión de Roger Serrano?

Era un partido vital para nosotros porque era contra el rival directo y lo conseguimos sacar bien. Yo cada vez me siento más cómodo, estoy cogiendo la forma óptima, que era lo que me faltaba principalmente. Sí, salimos reforzados. No podemos decir que La Nucía ya no nos va a alcanzar en la clasificación porque quedan muchas jornadas, pero le ganamos el goal-average, más nueve puntos que les sacamos. Así que estoy contento, aunque te diría que no estoy en mi mejor versión. Aún noto que me falta un poco de chispa, pero sí que me noto con el ritmo que demanda la categoría. Yo creo que en un mes o así, que ya llevaré dos meses y medio jugando a buen ritmo, estaré más cerca de alcanzar esa gran versión que pueda ayudar al equipo.

Al final está haciendo pretemporada en mitad de la temporada…

Claro, yo este primer mes al llegar aquí hacía entrenos aparte para mejorar el aspecto físico, series de sprints… Ya no lo necesito porque estoy mejor, antes llegaba al final de los partidos mucho más cansado. Ahora me siento bien en la pista y espero ayudar a mis compañeros, estoy contento porque el entrenador confía mucho en mí y quiero ayudar también a los jugadores jóvenes con mi experiencia.

¿Qué demanda de usted José Fernández para ayudar al equipo?

Él me pidió desde el principio goles, aunque yo le dije que tampoco soy muy goleador. Entiendo muy bien el juego, me asocio bien y hago una buena presión en defensa. Me pide que aporte mi experiencia y mis años en la élite para ayudar a los más jóvenes. En momentos complicados, en los que hay más presión, intento aportar más cabeza. Trato de ayudar en el juego de cinco contra cuatro, en ataque llevar el peso del juego y aportar goles, que es lo más difícil de fútbol sala.

Tiene un palmáres al alcance de muy pocos futbolistas: tres Ligas, dos Copas de España, cuatro Copas del Rey, una Supercopa, una Copa de Europa… ¿Qué le gustaría conseguir personalmente con el Gasifred?

Bueno, al final tampoco es mérito mío porque jugaba en el Barça y ahí es más fácil ganarlo todo, pero sí que estoy muy contento del palmarés que tengo. La realidad es que yo llegué para ayudar a salvar al equipo. Todo lo que venga de más, será bienvenido. Unos play-off de ascenso serían increíbles, y bueno, ya no te digo subir a Primera División. Es un club humilde, pero donde se trabaja bien, y voy a intentar dar lo máximo estos meses que he firmado aquí.

¿Qué tal se siente en la isla? ¿Le gustaría quedarse aunque el equipo no consiguiese el ascenso?

Estoy muy a gusto, esa es la realidad. Sí que es verdad que cualquier jugador quiere estar en Primera División, y más en la Liga Española, que es la mejor del mundo. No descarto nada ahora mismo, aunque sea un tópico me centro en el presente, en hacerlo lo mejor posible, porque cuanto mejor lo haces más opciones tienes, y no descarto nada porque soy muy feliz aquí. Yo soy de Barcelona, soy muy mediterráneo, y en Ibiza me siento como en casa.

