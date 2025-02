La metamorfosis de la SD Ibiza

La SD Ibiza afronta con garantías e ilusión el último tercio de campeonato. El equipo de Raúl Casañ, que esta temporada regresó a Segunda RFEF, ha dado un salto cualitativo desde las vacaciones navideñas, a las que llegaron tras perder el derbi ante el Atlético Baleares en posiciones de descenso, decimocuartos en la tabla con 20 puntos tras 17 jornadas.

Imagen de Raúl Casañ. | T.E.

Una primera vuelta titubeante que creaba ciertas dudas en la parroquia rojilla, que ha visto como su equipo ha conseguido la mitad de puntos en las siete jornadas disputadas este 2025 (diez) que en las 17 anteriores (20), mostrando una evidente mejora en su juego que ha dado sus frutos sobre el campo.

Los insulares perfilaron su plantilla con cinco retoques en el mercado invernal, con las llegadas de José Perales, Lavsamba (que ha aportado equilibrio y contención en la medular y que ya es un fijo en los esquemas de Casañ), y el regreso de un Juan Delgado que el otro día anotó el gol del triunfo en Elche. A su vez, abandonaron la disciplina ibicenca Carlos Inglada, que cambió Ibiza por el Atlètic Club d’Escaldes de la Segunda División de Andorra, y Fran Núñez, que dejó la isla para enrolarse en las filas del Xerez Deportivo FC, del Grupo 4 de Segunda RFEF. Unos fichajes que han aportado un salto de calidad que el equipo ha notado desde el minuto uno.

Y es que, a pesar de no haber conseguido ninguna victoria en todo el mes de enero, en el que empataron en los difíciles campos de Lleida (2-2) y Sant Andreu (0-0) y claudicaron en un partido gris en el Sánchez y Vivancos ante el Cornellà (0-1), el equipo isleño ha vivido un febrero de ensueño. La escuadra de Raúl Casañ no ha sido derrotada en todo este mes, consiguiendo dos victorias ante contendientes de prestigio, Sabadell y Elche Ilicitano, y empatando ante dos rivales directos por la permanencia, firmando las tablas a domicilio ante el Olot, y otra igualada ante el Alzira, en lo que pudo ser una nueva victoria de los rojillos de no ser por el error de Edu Frías que provocó el empate de los valencianos, inferiores durante todo el partido, en el minuto 88.

Es cierto que los ibicencos están un punto por encima del descenso, pero también que es un equipo en clara dinámica ascendente como demuestran los datos: son el cuarto equipo en mejor estado de forma con nueve puntos en los últimos cinco partidos. Ahora, afrontan un mes de marzo que será clave para bien o para mal, recibiendo en el Sánchez y Vivancos a tres rivales directos por la permanencia. Este fin de semana visitará Ibiza un desahuciado Mallorca B que llega a la isla con once puntos en 24 jornadas, a 19 de la permanencia, y que ha perdido nueve de los últimos diez partidos.

Posteriormente, visitarán al líder, el CE Europa, al que los insulares ya metieron mano en el partido de ida (2-1), y que a buen seguro querrá tomarse la revancha antes de afrontar el trascendental derbi ante la Peña Deportiva en un partido que valdrá más de tres puntos viendo la complicada situación que atraviesan los de la Villa del Río, con tres unidades menos que los de Casañ, pero con unas sensaciones que no son nada halagüeñas, con un solo triunfo en los últimos 11 partidos. Tras el derbi, los de la Calle Campanitx visitarán Terrasa para cerrar el mes en casa ante el Badalona Futur, que cuenta con 16 puntos en 24 jornadas, tiene pie y medio en Tercera RFEF y problemas en los pagos a los jugadores.

Tres partidos en el Sánchez y Vivancos que marcarán el devenir para lo que resta de temporada, y que están marcados en rojo en el calendario ante rivales que están todos en descenso. Sería fundamental sumar los nueve puntos en estos tres partidos de casa para llegar al mes de abril en una situación más desahogada que permita a los pitiusos jugar con la tranquilidad de tener media permanencia en el bolsillo, y que a buen seguro que, si siguen demostrando este nivel, certificarán estar otro año en el Grupo 3 de Segunda RFEF.

