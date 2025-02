El Atlético Sanluqueño mide la euforia de la UD Ibiza

Partido trampa. A eso es a lo que se enfrenta hoy la UD Ibiza (12 horas, Palladium Can Misses) en la visita del Atlético Sanluqueño en la 25ª jornada del Grupo 2 de Primera RFEF. No se pueden fiar los celestes del cuadro gaditano, que llega a Ibiza sin nada que perder y con mucho que ganar.

Los celestes, terceros en la tabla con 38 puntos, tendrán que contener la euforia provocada tras las últimas cuatro victorias para enfrentarse a un rival que ocupa la decimoséptima posición con 28 puntos, pero que aterriza en la isla tras la llegada de su nuevo entrenador, José María Salmerón, que debutó en el banquillo sanluqueño la pasada jornada con victoria ante el Atlético de Madrid B en el Estadio El Palmar.

Los andaluces se están mostrando como un equipo aguerrido cuando juegan fuera de casa, donde tienen muchos mejores números que ante su público: son el octavo mejor visitante de la categoría con 14 puntos cosechados en 12 jornadas y donde solo han perdido un partido de los últimos seis (dos victorias, tres empates y una derrota) el pasado 9 de febrero en su visita a Valdebebas para medirse al Real Madrid Castilla, que dio cuenta de los gaditanos en la última media hora de partido gracias al doblete de Gonzalo García, el pichichi de la competición con 21 dianas anotadas.

Una derrota que le costó el puesto al anterior técnico, Aitor Martínez, que cedió su puesto a Salmerón, un hombre de la casa que ha caído de pie tras debutar con victoria. Para endosar su primera derrota al flamante entrenador sanluqueño estará enfrente una enrachada UD Ibiza que ahora mismo parece no tener techo. Paco Jémez ha dado con la tecla y su equipo practica ese fútbol ofensivo que caracteriza al técnico canario, que cuenta con todos sus hombres de arriba en estado de gracia y que ha dado un salto de calidad a la plantilla con unos fichajes que se han adaptado como anillo al dedo. Hoy, sus jugadores tratarán de sumar tres puntos que les puedan acercar aún más a los puestos de arriba, tratando de aprovechar el duelo directo que se disputará a la misma hora en el Estadio Romano entre el Mérida y el Murcia, el mejor local y el mejor visitante de este Grupo 2 de Primera RFEF.

El cuadro celeste tratará de sumar la tercera victoria consecutiva ante su público por primera vez en la temporada y mejorar los registros en su feudo, uno de los principales debe del equipo, que es el duodécimo mejor local de la categoría con 16 puntos en once partidos.

Para el importante partido de hoy Paco Jémez no podrá contar con Mo Dauda, que sigue recuperándose de la lesión sufrida ene l partido Antequera, con Monjonell, que arrastra también unas molestias físicas, y con Jesús Álvarez, que se perderá el duelo al cumplir ciclo de amarillas.

Antequera empata y Ceuta sigue como un misil

Ayer, el Antequera no pudo pasar del empate en su visita a Huelva para medirse al Recreativo y confirma su declive, sumando solo dos puntos de los últimos 12. Los andaluces siguen en primer lugar en la clasificación con 42 puntos, cuatro más que la UD Ibiza, que se quedaría a solo una unidad del cuadro antequerano si consigue sumar los tres puntos hoy ante el Sanluqueño. El que no afloja es el Ceuta, que le endosó una manita al Real Betis B (5-1) en un partido que no tuvo color, que dominaban por 3-0 en el descanso y que les ha hecho escalar hasta la segunda posición con 41 puntos. Los de la ciudad autónoma encadenan 12 jornadas sin conocer la derrota, desde el pasado 17 de noviembre.