Eugenio Tilves, entrenador del Trasmapi UD Ibiza: «Si reducimos los errores somos capaces de competir contra cualquiera»

¿Qué tal está el equipo después de la dolorosa derrota el otro día ante Triana?

Tampoco hay que darle más valor que perder dos puntos. La verdad es que era difícil por el goal-average, si se perdía, se perdía. Y si se ganaba, se ganaba. Después de analizar el partido, el equipo se quedó un poco fastidiado porque son muchos errores no forzados. Ya lo dijimos en postpartido y lo volvimos a decir después de analizar el vídeo, que al final no nos ganan ellos, sino que con nuestros errores lo regalamos, eso es lo que más nos duele. Ahí es donde tenemos que seguir creciendo y trabajando si queremos ser competitivos. Pero bueno, el equipo está entrenando muy bien esta semana, con muchas ganas y la verdad es que, en ese sentido, creo que ha dado un paso adelante.

¿Cómo puede afectarle tanto al equipo la diferencia entre jugar en Ibiza o jugar fuera?

En la primera vuelta tuvimos todos los equipos de ‘nuestra liga’ en casa. Y todos los fuertes fuera, menos Novás, contra los que hicimos un partido muy completo desde el principio. Pero ahora el problema es que en la segunda vuelta es al revés, todos los fuertes en casa y todos los teóricamente de nuestra liga, fuera. En Lanzarote lo hicimos muy bien, tuvimos un bache en la segunda parte y fuimos capaces de sacarlo al final con un arreón de carácter. Cuando vas a jugar con Burgos, con Eon, con Sinfín, y juegas fuera, lógicamente los errores se pagan porque ellos tienen mucha más calidad, contra equipos de menor calidad algunos te los hacen pagar, otros errores no te los hacen pagar y te siguen dando vida. Y en casa siempre tienes el plus de la afición, que te aprieta, de que te ayuda en los momentos difíciles.

El equipo viene con tres derrotas seguidas, que es la peor racha de la temporada. ¿Cómo está el vestuario? ¿Hay ganas de reafirmarse contra Sinfín?

Sí, el equipo reaccionó bien, hablamos y la gente está centrada en corregir los errores no forzados, las pérdidas y los lanzamientos claros. Sobre todo, en momentos claros de partido, de ponerte a uno al final de un partido. Los errores en Plata se pagan. Lo llevo diciendo durante todos los años que estoy aquí. Nosotros no tenemos nada que perder con Sinfín, simplemente hacer un buen partido, disfrutar, intentarlo y ver qué pasa. Hemos tenido dos partidos contra ellos en esta temporada, de Liga y de Copa, y los dos hemos tenido momentos muy buenos de competir, sobre todo en Copa, que llegamos casi a empatar. Es un buen rival para poder cambiar la actitud y, sobre todo, la imagen.

El otro día volvió después de la lesión Dani Bernárdez, que es un jugador muy importante para el equipo.

Es una gran noticia, el equipo también lo nota. Es un jugador determinante, uno de nuestros pildares de todas estas temporadas en Plata, de los máximos goleadores, un jugador que compite muy bien, que tiene carácter, algo que nos falta en estos momentos, cuando las cosas se complican y Dani lo tiene. Nos da muchos goles de la nada, porque es un pivotazo. Tenemos que ser progresivos con él, pero es una gran noticia. El otro día le sacamos momentos puntuales para que vaya cogiendo ritmo. Tampoco queremos arriesgar y que juegue un partido y luego se nos caiga otros cinco o seis más. Estamos contentos porque vuelve, pero tenemos que ir poco a poco y ver cuánto nos puede aportar. Lo mismo que Mauricio Basualdo, que está para entrar ya y es otro jugador fundamental para nonosotros.

Al equipo le está costando conseguir unos buenos rangos anotadores. ¿Cree que la vuelta de Bernárdez y de Basualdo pueden ayudar al equipo a paliar esa falta de acierto?

No es que lo crea, estoy seguro. Estamos hablando de dos jugadores fundamentales de nuestra plantilla. Son jugadores determinantes que tienen que marcar diferencias. Como lo han hecho cuando han estado en forma. Entonces nos condiciona porque hemos tenido que jugar con dos centrales, con diestros en la derecha…

¿Dónde cree que va a estar la clave para lograr la permanencia?

Reducir errores no forzados. Si somos capaces de eso, hemos demostrado que podemos competir con todos los equipos. Si en un minuto tienes seis errores no forzados, un equipo grande te mete seis goles. Y un equipo pequeño, entre comillas, porque en Plata no hay pequeños, te mete tres o cuatro. Entonces no podemos cometer errores. Todos los equipos compiten muy bien y tenemos que mejorar ahí. Y es lo que nos está faltando esta temporada. Es una plantilla joven, muchos no conocen la categoría, mucha gente nueva… No acabas de coger ese punto también del ritmo de crucero. Hay que tener ese punto de tranquilidad mental, de estar concentrados, y si corregimos eso, que el equipo lo ha demostrado que puede hacerlo, las cosas cambiarán.

El sábado el equipo vuelve a Blanca Dona, ¿preferiría jugar lo que queda de temporada en Es Pratet?

El año pasado jugábamos en Es Pratet, este año hemos jugado algún partido porque Blanca Dona estaba ocupado, y no nos ha ido del todo bien, por lo que tampoco te diría que es como antes, que ahí no salía nadie entero. En Blanca Dona hemos competido muy bien también. Lo importante es nuestra afición, que es de 10, aprieta un montón, sabe bien cuándo empujar, y también es de agradecer que cuando lo hacemos mal nos sigue animando, nos apoya, y nos da ese plus.

Lleva ya muchos años aquí en la isla, es uno de los iconos y de los estandartes del equipo, ¿qué tal se siente y cuáles son sus objetivos a medio plazo?

Yo llegué como coordinador de base a trabajar la cantera, algo que hice hasta el año pasado, que ya di un paso al lado porque no podía con todo. El equipo cada vez exige más, porque se está cogiendo una estructura cada vez más seria. El club está creciendo, cada año intentamos hacer las cosas bien. Yo intento mejorar cada año, viendo qué he hecho mal la temporada anterior para intentar crecer de la mano del club. Este año a ver si somos capaces de solventar un poco antes la permanencia para poder armar el equipo del año que viene con tranquilidad. Todo el mundo está fichando ya, y para los equipos que estamos abajo no es tan fácil convencer a un jugador de que venga como si estuviésemos salvados.

