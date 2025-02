El Class Sant Antoni acecha el liderato a ritmo de récord

El Class Bàsquet Sant Antoni está viviendo un momento histórico. El equipo ibicenco, que milita en el grupo Este de la Segunda FEB (la antigua LEB Plata), afronta su momento más dulce después de sumar la décima victoria consecutiva ante el Nadunet Refitel Llíria (51-72) y adelantarle en la clasificación. Este triunfo no solo consolida su candidatura al ascenso, un objetivo que persiguen desde hace varias temporadas, sino que también los sitúa en segunda posición de la clasificación a tres victorias del líder, el Palmer Basket Mallorca.

El duelo directo superado en Llíria fue una muestra más de la solidez que ha caracterizado al Sant Antoni en las últimas semanas, tras dejar atrás un bache que mermó sus aspiraciones clasificatorias antes de Navidad. El Sant Antoni se reencontró con sus mejores sensaciones y en su último desplazamiento demostró de nuevo su capacidad para neutralizar a los rivales más fuertes de la categoría.

Dulce resaca de Llíria

El entrenador, David Barrio, no pudo ocultar su satisfacción tras el encuentro: «La verdad es que no podemos más que estar muy satisfechos con el partido que hemos realizado en Llíria. Creo que ha sido uno de los partidos más serios que hemos disputado. No sé si de los más brillantes, pero sí de los más serios que hemos disputado en lo que va de temporada».

El Sant Antoni llegó a Llíria con un objetivo claro: resarcirse de la derrota que sufrieron ante el mismo rival en la primera vuelta de la Liga. Y lo consiguieron con creces. Barrio destacó la solidez defensiva de su equipo: «Defensivamente hemos estado muy sólidos, excepto en algún momento puntual. Hemos bajado su puntuación más de 20 puntos respecto a la media que ellos llevan». Un dato que habla por sí solo de la capacidad del equipo para adaptarse y superar a sus rivales.

Además, el equipo portmanyí dominó en el rebote, uno de los aspectos clave en los enfrentamientos directos, también de cara al play-off. «Hemos sido capaces de ganarles el rebote al equipo que mejor rebotea de la Liga; de coger 49 rebotes contra un equipo que era hasta el momento el equipo más reboteador de la Liga», enfatizó Barrio. Este dominio en los tableros fue fundamental para controlar el ritmo del partido y asegurar la victoria.

Uno de los jugadores que más destacó en el encuentro fue Sam Taiwo, quien, a pesar de partirse dos dientes en el partido anterior, dio todo en la cancha. «Me gustaría agradecer a Sam Taiwo el esfuerzo que ha hecho para poder ayudarnos. Después de partirse dos dientes en el último partido y estar entre algodones toda la semana, ha demostrado una vez más su compromiso con el equipo», valoró su entrenador.

Uno de los aspectos más destacables del Sant Antoni es la profundidad de su plantilla. En el partido contra Llíria, todos los jugadores disponibles participaron y contribuyeron al triunfo. «Han vuelto a anotar 10 jugadores, han participado todos los jugadores disponibles. Todos han sido importantes», subrayó Barrio. Esta capacidad para contar con todos los efectivos en cualquier momento es una de las claves del éxito del bloque isleño.

El Class Bàsquet Sant Antoni no quiere levantar el pie del acelerador a pesar de que estará dos semanas sin competir. «Estamos muy contentos, llegamos a este pequeño parón, al último parón que tenemos antes del sprint final, en segunda posición. Sobre todo con 10 victorias consecutivas, que creo que es algo histórico y que queremos seguir ampliando todo lo posible», afirmó Barrio.

Un futuro prometedor

El Class Bàsquet Sant Antoni está dando pasos firmes en su andadura por el baloncesto nacional. En los últimos años, el club ha realizado un gran esfuerzo por profesionalizar su estructura y dotarse de una plantilla competitiva capaz de luchar por el ascenso a la LEB Oro, actual Primera FEB.

Este esfuerzo se ha visto reflejado en la temporada actual. Con 10 victorias consecutivas, el Sant Antoni se ha convertido en uno de los equipos a batir, reforzando un sueño, el del ascenso, que está más cerca que nunca.

El próximo reto será el enfrentamiento contra el Gironès Bisbal, un partido que ya está en la mente de todos en el club. «Vamos a entrenar en este principio de semana y luego a recargar fuerzas durante unos días. Y a pensar ya en el Gironès Bisbal, que al final esto no para y aunque queden dos semanas para volver a Sa Pedrera por este parón, nosotros ya tenemos en la cabeza en ese reencuentro con la afición y en buscar la undécima», adelantó Barrio.

El Class Bàsquet Sant Antoni está escribiendo una de las páginas más brillantes de su historia. Con una afición que los respalda en cada partido y un equipo que no conoce límites, el sueño del ascenso está cada vez más cerca.

