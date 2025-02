Paco Jémez tras la victoria de la UD Ibiza: «Estamos en una dinámica de finura»

El entrenador de la UD Ibiza, Paco Jémez, se mostró muy orgulloso de sus futbolistas al término del encuentro y destacó la capacidad de reacción de los suyos para darle la vuelta al marcador frente al Betis Deportivo. «Encajar gol tan pronto cuando todavía no había pasado nada te puede descomponer, descompensar, volver un poco loco y te pueden entrar las prisas. Creo que en eso hemos mejorado muchísimo. Somos un equipo mucho más equilibrado a la hora de entender y asumir que pueden pasar cosas buenas o malas en un partido. Y el hecho de ganar aquí yendo por detrás en el marcador le doy mucho más mérito que a una simple victoria», indicó.

Respecto a la racha de cuatro triunfos consecutivos, remarcó que «este equipo no lo había conseguido nunca» y precisó que está «en una dinámica de finura». «Llevamos 13 goles a favor en los cuatro últimos partidos, que es una auténtica barbaridad y ojalá sigamos así», añadió Jémez. «Con esa capacidad de crear y de acierto es muy fácil que salgan los cosas bien, pero luego el equipo también ha trabajado, ha presionado muy bien. Cuando el Betis se ha ido arriba porque el resultado no le valía, hemos sido capaces con algún cambio de contrarrestarles y no darles espacios, y seguir presionando arriba. Muy contento por todo», argumentó el técnico celeste, que también elogió a los futbolistas que salieron desde el banquillo y al trabajo defensivo del equipo: «Los goles a favor te dan puntos y también una defensa como la nuestra, valiente, que sale hasta el medio campo pero con un nivel importante donde no nos hacen muchas ocasiones. Sin ese trabajo defensivo no vamos a ningún sitio».

Valorando a nombres propios, el preparador celeste aseguró que Bebé hizo «un grandioso partido» aunque precisó que sigue «confiando en que puede dar más» Y sobre Davo, autor de dos goles en su primer partido como titular, se mostró «encantado» con su rendimiento.

Jémez también fue preguntado por la escalada que está protagonizando el equipo en la clasificación y sus aspiraciones de ascenso. «Cuando llegué en noviembre éramos octavos y estábamos a 11 o 12 puntos del primero. Y yo con mi cara me senté y dije que el objetivo era ser primero. Claro, alguno me miraba como diciendo, este no sabe dónde estamos. Podía haber salido de cualquier manera, está empezando a salir bien y sigo pensando que ese objetivo está al alcance. No dependemos de nosotros, pero estoy convencido de que este equipo está preparado. El objetivo es ese», concluyó.