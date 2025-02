El BM Proin Triana saca los colores a un Trasmapi en problemas

El Trasmapi Gobycar Citubo UD Ibiza HCE sumó una dolorosa derrota a domicilio ante el BM Proin Triana en el encuentro correspondiente a la jornada 20 de División de Honor Plata, en un partido que era fundamental para sus aspiraciones en la lucha por la permanencia. Salieron enchufados ambas escuadras conscientes de la importancia de este encuentro. Los sevillanos con esta victoria se pusieron a un solo punto de los insulares, mientras que los de Tilves, de haber ganado, tendrían pie y medio en Plata la próxima temporada.

Los andaluces comenzaron el choque siendo un vendaval ofensivo, y tuvieron la primera superioridad por la exclusión de Chychykalo, lo que provocó la primera diferencia en el marcador (8-4, min. 11), obligando a Geno Tilves a pedir el primer tiempo muerto. Los ibicencos no se sentían cómodos, pero se mantenían en partido gracias a la enorme actuación de Broto, que salvó a los suyos de una derrota más abultada con actuaciones muy meritorias. El buen hacer del guardameta contagió a sus compañeros, que consiguieron reducir distancias moviendo mejor el balón y apretando en defensa, a pesar del polémico arbitraje, siempre del lado local (10-9, min. 18).

Se apagó la bombilla de ambos ataques, que estuvieron siete minutos sin anotar. Los ibicencos cambiaron la tendencia al encuentro y lograron empatar el partido, lo que obligó al técnico local a pedir su segundo tiempo muerto a falta de cuatro minutos para el descanso. El break reactivó a sus jugadores, que volvieron a encontrar las costuras en la defensa celeste para irse al descanso con ventaja de 14-11.

Los sevillanos salieron con todo al segundo acto para cerrar una victoria que tenían al alcance de la mano y pusieron la máxima renta en el marcador (17-12, min. 5) ante un Trasmapi cabizbajo y sin soluciones defensivas para parar los contragolpes andaluces. Geno Tilves tuvo que pedir tiempo muerto en búsqueda de un milagro, pero el Triana no estaba por la labor de dejar escapar una victoria que también le otorgaba el goal-average particular, algo muy importante, ya que, en caso de empate a puntos, quedarían por delante. Los insulares no consiguieron sobrepasar la defensa local y anotaron solo cuatro goles en los primeros 15 minutos del segundo acto, mientras que el cuadro andaluz le metió cloroformo al partido y amplió su ventaja hasta el 30-23 definitivo.