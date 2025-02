El fútbol balear aprueba la revolución de Jordi Horrach

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) vivió el pasado sábado su asamblea más multitudinaria en décadas. El Espacio Francesc Quetglas de Palma se quedó pequeño para albergar a los más de 150 compromisarios que acudieron para decidir muchos e importantes temas de cara a las próximas campañas. Cuatro horas intensas de información, datos, valoraciones y votaciones. Si antes nadie hablaba en la asamblea, el sábado fue todo lo contrario; tanto, que alrededor de las tres del mediodía el presidente del Poblense, Miquel Bennàssar ‘Molondro’, dijo en tono jocoso: «Podríamos dejar ya de hacer valoraciones y votar, ya que si no, no comeremos».

También hubo momentos tensos cuando la delegación de Menorca, formada por varios clubes, se mostró muy crítica con la Balear al sentirse «discriminados» en varias decisiones.

La nueva era del presidente de la FFIB, Jordi Horrach, pretende el consenso en todos los temas. «Es un orgullo ver la sala llena a rebosar en un día que será histórico e importante. En 26 años que llevo en el fútbol balear nunca había visto tanta gente en una asamblea», manifestó en su intervención ante los asambleístas, a quienes dijo: «El funcionamiento de esta federación depende de vosotros. Nos tenéis que decir qué futuro queréis. Tened claro que solo juntos conseguiremos los mejor. Seguramente nos equivocaremos, pero también acertaremos. Urge asentar unas bases y sin vosotros no sería posible».

Elegir qué punto de los aprobados (fueron la friolera de 26 los que se llevaron a votación) fue el más importante es complicado, aunque hay muchos que darán de qué hablar; por ejemplo, la propuesta para evitar la masiva fuga de jugadores al final de la temporada de un equipo a otro.

A partir de la próxima edición, el club que fiche a más de dos jugadores de un mismo equipo deberá pagar 500 euros por efectivo a partir del tercero, aunque ya haya acabado la temporada y no haya contrato. En este aspecto, Menorca apuntó que no existe base legal para que se pueda actuar así; la respuesta de la FFIB fue que «se está haciendo en otras territoriales y hemos de evitar el desmantelamiento de equipos como sucede en la actualidad». Se cree que esta medida contribuirá a mantener un ecosistema competitivo más justo y equilibrado y que fomentará el sentimiento de pertenencia de los jugadores a sus clubes.

Sistema de competición

El sistema de competición en la base en las próximas temporadas también debía ser elegido. Los asambleístas descartaron totalmente los extremos, que todo sea competición ni todo social, y aprobaron un régimen mixto que combina elementos de formación y competición, con grupos por proximidad geográfica y clasificaciones oficiales, «ofreciendo una transición equilibrada entre el fútbol lúdico y el fútbol competitivo».

Este sistema es parecido al actual con ciertas modificaciones aprobadas el sábado: en infantil, alevín, benjamín y prebenjamín no se tendrán en cuenta los goles marcados en caso de desempate para evitar las macro goleadas; en benjamín y prebenjamín se aplicarán medidas cuando un equipo gane por más de cinco goles para atenuar la goleada; en estas dos últimas categorías más la alevín habrá doble penalti contra el equipo que haga más de cinco faltas en un cuarto; y en prebenjamines se realizará el saque de banda con el pie sin que se pueda levantar el balón.

Otro punto importante fue la reforma (se invertirán casi dos millones de euros) que sufrirá la sede federativa, que se ampliará para albergar los distintos estamentos y la Mutualidad. «Queremos unas instalaciones amplias que ahora no tenemos, especialmente en la Mutualidad que tiene muchas carencias en la actualidad», matizó Horrach. Esta ampliación de la ‘Casa del Fútbol’ va de la mano de otra importante decisión, no renovar el contrato de arrendamiento del campo de Son Malferit al Atlético Baleares (finaliza en junio de 2026). «Necesitamos este campo para vosotros y para que las selecciones entrenen y no ir mendigando campos por la geografía mallorquina. Estamos conversando con el Ajuntament de Palma para que busque un terreno para el fútbol base blanquiazul. Son más de 400 jugadores. Si en esa fecha el Baleares no tuviera dónde ir se le renovaría el contrato por un año; tengo claro que no dejaremos en la calle a esos chicos y chicas», explicó.

Lucha contra la violencia

En cuanto a la violencia, Horrach afirmó: «Sin vuestra ayuda no la conseguiremos erradicar. Hemos aumentado las sanciones pero sois vosotros los que debéis de concienciar a los vuestros». Y avanzó que el nuevo código disciplinario de la federación –se aprobó su modificación– premiará a los clubes que informen de las personas conflictivas. «Vosotros nos informáis y nosotros ya iremos a fiscalía. Esto tendrá un premio para los clubes», indicó.

También se aprobaron otros puntos del orden del día: Obligatoriedad del uso de botas multitaco o microtaco en categorías formativas para garantizar la seguridad de los jóvenes futbolistas y reducir el riesgo de lesiones. Se aprobó la adopción obligatoria de botas con suela multitaco o microtaco (HG o TURF) para las categorías de debutantes, prebenjamín, benjamín y alevín. Esta medida se basa en informes médicos que relacionan el uso inadecuado de calzado con un preocupante aumento de lesiones de rodilla en edades formativas.

Nuevo sistema de reparto de subvenciones. La FFIB destinará 671.000 euros (280.184 más que en la temporada 2022/23) a ayudas para los clubes en las temporadas 2023/24 y 2024/25 dentro del programa ‘Apostamos por la Base’. Esta iniciativa tiene como objetivo reforzar la estructura de los clubes y proporcionarles más recursos para fomentar el fútbol formativo. Entre las medidas previstas, se duplica el número de balones que se les entrega y un aumento del 70 por ciento en el número de clubes beneficiados. Además, se distribuirá un 70 % de los ingresos generados por el ‘Portal del Federat’ entre los clubes para ayudar a cubrir gastos derivados de su actividad deportiva, garantizando un mínimo de 1.500 € a cada club.

Creación de una nueva categoría sub-23: esta iniciativa busca ofrecer a los jugadores jóvenes una etapa de transición entre el fútbol juvenil y el fútbol amateur, evitando que muchos dejen el deporte por falta de oportunidades en equipos séniors. «Especialmente en Mallorca perdemos las licencias cuando los jugadores acaban su etapa de juvenil», apuntó Horrach.

También se establecerá un nuevo modelo de ascenso a Tercera División: se aprobó una reestructuración del sistema de ascensos, en busca de una competición más justa y equilibrada entre las distintas categorías. Se mantiene la Liga Cadete Autonómica y se creará una Liga Promesas para todos los clubes que tengan equipos en la máxima categoría.

Se crea una nueva Copa Illes Balears. Esta nueva competición ofrecerá a los equipos la posibilidad de disputar una plaza previa para la Copa del Rey. Comenzará en el mes de agosto, con una final a cuatro en la primera semana de septiembre para decidir el campeón. En Mallorca la jugarán los equipos que no han logrado ascender: seis de la División de Honor, seis de Preferente, dos de Primera regional y dos de Segunda. Será por eliminatorias y los dos mejores jugarán la fase final con los campeones de Ibiza y Menorca.

Fútbol femenino

El fútbol femenino también sufrirá una reestructuración. «No hemos crecido como esperábamos, por eso vamos a poner ahora medidas que hagan efecto», indicó Horrach. Una de las propuestas aprobadas es la creación de Ligas acordes con la edad de las jugadoras, circunstancia que hasta la fecha no se hacía.

En el plano económico el presupuesto de la FFIB será de 7.356.472,50 euros (crece un 7,5%). Se ha obtenido un beneficio de 50.000 a 100.000 euros y se recalcó que «no se debe nada».

En cuanto a las cuotas federativas, arbitrales y de entrenadores se mantienen igual, no sufrirán incrementos.

Por último, se presentó un nuevo logo de la FFIB «en el que prima la funcionalidad, la modernidad y es monocromo».