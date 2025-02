Los de arriba se están cargando el fútbol

La sanción de cuatro partidos a Alberto Gallego es una evidencia más del problema del fútbol y, sobre todo, de la RFEF. El entrenador de la SCR Peña Deportiva, que ha cumplido ya con la mitad del castigo y que volverá al banquillo en el partido ante el Espanyol B, hizo pública una queja de algo que vio todo el mundo que asistió al Municipal de Santa Eulària en el encuentro que los de la Villa del Río disputaron ante el Sabadell, y en el que cuatro integrantes del cuadro local (Ángel Cano, Lolo Garrido, el entrenador de porteros, Diego de la Rosa, y Tiburcio Godoy, delegado del club) fueron expulsados por el árbitro del partido, Alberto Cornelles Vicente.

Todo comenzó en el descanso, con la Peña Deportiva ganando 1-0 a un transatlántico de la categoría como es el Sabadell. El director deportivo del conjunto arlequinado, Lucas Viale, entró en el vestuario de los árbitros, donde le vio el cuerpo técnico de los locales. En el segundo acto, casualidad o causalidad, dos jugadores de la Peña Deportiva fueron expulsados en un minuto. El primero en sufrir la mala praxis arbitral fue Ángel Cano, que fue expulsado por una segunda amarilla en la que saca el balón limpiamente en una acción totalmente legal y ajustada al reglamento. En mitad de la trifulca por la acción del colegiado, Lolo Garrido empuja al visitante Sergio Cortés, siendo el defensa de la Peña expulsado también y dejando a los de la Villa del Río con nueve jugadores desde el minuto 56, algo que denunció Alberto Gallego en la rueda de prensa: «He visto un cambio en la actuación arbitral desde la media parte. Es verdad que en el descanso nos ha sorprendido ver al director deportivo dentro de nuestro vestuario y ver que salía de la caseta del árbitro.

El árbitro después ha hecho ver que no lo había visto cuando nuestro delegado le ha dicho que no podía estar allí. Y le he dicho ‘si acaba de salir de tu caseta’», aseguró el entrenador de la Peña. Por esas declaraciones, el CTA solicitó por escrito a la Real Federación Española de Fútbol un castigo ejemplar para Gallego (de cuatro a 12 partidos), algo que el club recurrió, por lo que desde la institución sancionaron al técnico con la mínima pena, cuatro encuentros. Hay que destacar que Lucas Viale es yerno del presidente de la Federación Catalana de Fútbol, Soteras Vigo. Ambos son de sobra conocidos y saltó su complicidad a la luz cuando Vigo ingresó en la cuenta bancaria de Viale 33.880 euros de la Fundación Privada Catalana de Fútbol por un campus dedicado a niños con diversidad funcional, por el que se llevó también 34.904,42 euros de gastos, según consta en el informe de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.

Viale tuvo que salir escoltado del Municipal de Santa Eulària por la Guardia Civil, ya que en la segunda parte increpó a varios jugadores de la Peña Deportiva y a varios aficionados que estaban disfrutando del partido, sin recibir ningún tipo de sanción. La RFEF decidió sancionar a Gallego, a su segundo, a su delegado y a Cano y Garrido, sin penar las acciones de Viale. La misma RFEF que se lleva la Supercopa de España a Arabia Saudí, de la que todos los presidentes desde 1975 han sido llamados por la justicia y a la que la Guardia Civil ha detectado casi 6 millones de sobrecoste en los viajes que la Federación contrató con Globalia. Lecciones de moral, las justas.