Thierry Ndikumwenayo roza el récord de España en la 10K Ibiza

Estuvo cerca, pero no pudo ser. El atleta español Thierry Ndikumwenayo, con un tiempo de 27:50, se quedó a las puertas de batir el récord nacional este domingo en la 10K Ibiza-Platja d’en Bossa.

Ndikumwenayo, acompañado por el borundés Rodrigue Kwizera como liebre, no encontró buenas sensaciones para aprovechar el fantástico día que amaneció en ses Salines y donde se citaron más de 700 participantes.

No fue su día. A Ndikumwenayo le faltó gas. Los 13 minutos y 57 segundos de los primeros 5.000 metros ya vaticinaban lo complicado de la gesta. Tras finalizar, el del Playas de Castellón dijo “no entender que ha sucedido. Estaba convencido que haría récord de España, pero a veces uno no sabe por qué no va”, explicó.

Sin embargo, el campeón también hizo referencia al trazado y a sus ganas de repetir, “para mi es el circuito más rápido de España, es una lástima que hoy no hayan ido las piernas. Aquí se puede correr en 26 minutos y espero volver el año que viene”, sentenció.

Tras él llegó Kwizera, con 27:57, y el irlandés Fearghal Curtin, que accedió a la tercera plaza del podio con 29:05.

Una Andrea Romero de récord

La rapidez del circuito del 10K Ibiza-Platja d’en Bossa también quedó patente en la categoría femenina, donde la atleta Andrea Romero (Hoka) estableció un nuevo récord balear con un registro de 33:59. La formenterense, que corrió aquejada por un catarro, logró rebajar en 10 segundos su anterior plusmarca, "ha sido una carrera espectacular, uno de los circuitos más rápido donde he corrido. Estoy muy contenta por el récord y por haberme superado, pero creo que todavía tengo mucho más", señaló.

El triunfo absoluto entre las mujeres fue para la principal favorita, Mélody Julien que paró el crono en 32.36. La francesa estuvo a punto de conseguir la mínima para el campeonato de Europa (32:30) que se celebrará el 20 de abril en Bruselas.

Los puestos de honor los completaron la keniata Risper Biyaki (32:44) y la argentina Luz Tesuri (33:34) con grandes marcas.