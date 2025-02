El Trasmapi UD Ibiza visita la complicada cancha de Cisne mirando de reojo el descenso

El Tramapi Gobycar Citubo UD Ibiza HCE se desplaza hasta Pontevedra para medirse esta tarde (20 horas, Estadio da Xuventude) al Club Cisne, en el encuentro correspondiente a la jornada 19 de División de Honor Plata. El conjunto de Geno Tilves, undécimo en la tabla con 15 puntos, tres por encima del descenso, tratará de rascar algo positivo en su visita a tierras gallegas ante un rival que se encuentra dos puestos por encima de los pitiusos, pero con un punto más, por lo que una victoria sería fundamental en este encuentro.

El Trasmapi tratará de olvidar la dolorosa derrota encajada la pasada jornada, en la que los insulares fueron un juguete roto en manos del Horneo Alicante, que se paseó en Sa Blanca Dona y se llevó el triunfo de Ibiza por 25-36, en una segunda parte para olvidar de los locales. El Cisne, por su parte, llega a este choque tras vencer en la última jornada a domicilio al colista, Los Dólmenes, que sucumbieron ante el conjunto gallego por 31-35. Una de las claves del partido será ver cuál de las dos defensas se impone, ya que los gallegos cuentan con el tercer ataque más potente de la liga con 546 goles anotados en 18 partidos, todo lo contrario que el Trasmapi, que cuenta con el segundo peor dato anotador de toda la categoría, por lo que deberán estar muy concentrados atrás y no cometer errores ante un rival que te penaliza.

«Juegan muy bien, tienen mucho gol. Son el tercer equipo que más anota de la categoría, lo que muestra la dinamita que tienen», afirmó Geno Tilves en la previa al partido. «Generan un montón, tienen buenas continuidades y cuentan con gran calidad técnica e individual, por lo que si no somos capaces de estar a un gran nivel defensivo será muy complicado. Les gusta mucho correr, tienen un ataque muy dinámico y han recuperado a su portero, lo que les dará un plus en defensa», señaló el técnico gallego, que no se fía «del puesto de Cisne en la clasificación, muchos partidos han perdido por uno y han tenido bajas que han acusado», finalizó Tilves, para el que será un partido especial por el regreso a su ciudad natal.