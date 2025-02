El Gasifred busca rascar algo en su visita a Málaga

El Málaga Ciudad Redonda FS mide esta tarde (18 horas, Pabellón José Luis Pérez Canca) la euforia de la UD Ibiza Gasifred, que llega al encuentro de hoy tras sumar una victoria fundamental en su lucha por la permanencia la pasada semana ante el Lugo Sala. El equipo de José Fernández ocupa la decimotercera posición con 18 puntos, uno por encima del Ceutí, en posiciones de descenso.

La escuadra celeste tratará de revertir la pésima dinámica que ostenta fuera de Ibiza, donde solo ha conseguido sumar cuatro puntos en nueve jornadas que le hacen ser el peor equipo a domicilio de toda la categoría. Un bagaje muy pobre para un equipo que necesita empezar a sumar puntos fuera de casa si no quiere ver como se le complica la temporada y que viaja a tierras andaluzas con seis derrotas seguidas a domicilio, donde no puntúan desde el 19 de octubre y no consiguen un triunfo desde el debut el pasado 21 de septiembre ante el recién ascendido Lugo Sala.

El Málaga llega a la cita de hoy con dos victorias consecutivas, ante el Real Betis, líder de la categoría, y en la complicada cancha del Barcelona B, al que derrotaron la pasada jornada por 0-1. Además, los malagueños cuentan con el segundo mejor ataque de toda la categoría con 58 goles anotados en 17 partidos, promediando 3.4 goles por partido. Todo lo contrario que los insulares, que destacan por su poca efectividad como atestiguan sus 40 dianas en 17 partidos, por lo que ahí residirá una de las claves del encuentro para los intereses pitiusos, en tratar de aguantar las embestidas locales y tratar de aprovechar las pocas ocasiones de las que dispongan.

«Estas tres semanas han sido para adaptarme y coger ritmo porque llevaba tiempo prado. Ahora me siento mucho mejor, estoy más cómodo en la pista y quiero ayudar al equipo», afirmó Roger Serrano en la previa. El fichaje invernal avisa del peligro del Málaga, «uno de los mejores equipos de la liga y que quiere ascender». Para Kevin Serrano, preparador físico, «se están haciendo las cosas bien en los entrenamientos, concienciados del objetivo. El grupo se está haciendo fuerte desde dentro, con trabajo y buen rollo», sentenció.