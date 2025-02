‘Manita’ de la Penya Independent para recuperar el liderato

La Penya Independent aplastó con contundencia este miércoles al diezmado Migjorn, que solo pudo viajar a Ibiza con 12 jugadores. Los locales les endosaron una manita (5-0) para recuperar el liderato del Grupo 11 de Tercera RFEF. El encuentro, correspondiente a la jornada 20, tuvo que ser aplazado el fin de semana por la cancelación del vuelo de los visitantes, pero no tuvo historia.

Los ibicencos se fueron al descanso dominando por dos a cero gracias a los goles de Alberto Martínez, y lejos de confiarse, fueron a por más y sentenciaron gracias a un doblete de Gastón y otro gol de Bilal. Los visitantes nada pudieron hacer ante el vendaval ofensivo de los miquelers, que vieron como debutaba Hugo, su portero juvenil.Los locales ejercieron con su condición de favoritos y no tuvieron piedad ante el Migjorn, último clasificado con siete puntos y que se encuentra ya a 14 de la permanencia marcada por el Llosetense. Los de Sant Miquel siguen con su imparable racha en casa, donde han ganado diez de sus once partidos y no conocen la derrota.

Gracias a esta victoria, la Penya Independent recupera el liderato con 43 puntos, uno más que el Porreres, que metieron presión a los pitiusos al vencer su partido del fin de semana ante el Binissalem. Los jugadores ibicencos tienen ya puesta la mente en el partido que disputarán el próximo sábado a las 16.45 horas a domicilio ante el Manacor, décimo clasificado con 25 puntos.