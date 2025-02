El Terrassa manda a la Peña a la zona de descenso

La categoría de Segunda RFEF no da tregua a las malas rachas y la Peña Deportiva cae a la zona de descenso después de una derrota por 1-0 en el campo del Terrassa FC. El conjunto blanquillo estuvo a merced de sus rivales durante la mayor parte del encuentro y suma ocho semanas sin ganar. Se trata de una situación nueva para el conjunto de Gallego, que no había estado en posición de perder la categoría en toda la temporada.

Los locales tuvieron una gran primera parte y se hicieron con el control del encuentro gracias a una gran circulación de balón. Los blanquillos apenas pudieron elabrorar jugadas largas y lanzaron balones largos en ataque para tratar de encontrar un desmarque de sus atacantes que no inquietaron a la defensa contrincante.

La banda izquierda de los catalanes fue la protagonista de los primeros 45 minutos con las incursiones de Palacios y Jofre, que pusieron en problemas a los ibicencos. Atyhami falló dos ocasiones claras para adelantar al Terrassa antes del descanso y Picón tuvo que despejar un buen disparo de Palacios.

Gol en inferioridad numérica

El club peninsular volvió del vestuario con la misma idea de no dejar jugar a sus rivales, pero no ejercieron un control total y la Peña comenzó a encontrarse un poco más cómoda. Boere estuvo a punto de estrenar el marcador, pero no llegó al pase de Gallastegi cuando tenía toda la portería para él. En esta ocasión, la banda derecha del Terrassa estuvo más activa y canalizó el juego de ataque con Gallastegi y Simón.

El partido dio un vuelco con la expulsión por segunda amarilla del capitán peñista, Garrido y blanquillos tuvieron que encerrarse atrás. Con un jugador más, los catalanes se animaron y Soler anotó el gol de la victoria a diez minutos del final después de aprovechar un balón muerto en el área. Armand tuvo una oportunidad de nivelar el marcador en el tiempo de descuento, pero Pérez respondió con una sensacional parada.