Paco Jémez presiona para poner la guinda a la plantilla

Paco Jémez quiere que la UD Ibiza ponga la guinda a la plantilla en este mercado de invierno con el futbolista que él considera el adecuado para dar un salto de calidad en la búsqueda del ascenso a Segunda División. El entrenador celeste presionó ayer al club con unas declaraciones en las que apeló a la contratación de un jugador desequilibrante, que tiene en mente y que sería el único que ha pedido de manera exclusiva. Así lo reconoció el preparador cordobés en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante el Villarreal B.

«Creo que el equipo necesita algo más y lo que falta se lo he pedido. Por lo menos una posición más creo que es necesaria. Es complicado traerlo, pero se está peleando. A ver si somos capaces de encontrar ese jugador que nos dé un salto de calidad importante. Y si es con el jugador que creo que puede ser, se daría el salto», indicó Jémez sin desvelar la posición que quiere reforzar, aunque todo apunta a que será la delantera.

Hasta el momento el club ha firmado a cinco futbolistas: López-Pinto, José Albert, Gori Gracia, Davo Martínez y Del Olmo. Aun así, Jémez enfatizó que no es partidario de fichar por fichar y que, aunque las decisiones de fichaje no han sido exclusivamente suyas, valora las incorporaciones realizadas, ya que han elevado el nivel de la plantilla.

«Ningún jugador es apuesta mía, salvo si viene el que quiero. A los chicos no les he visto competir mucho, pero han subido el nivel de la plantilla. Han venido jugadores que van a incrementar la competitividad y el que se duerma lo van a pasar por encima porque no estamos para esperar a nadie», indicó Jémez, quien insistió en que si logran reforzar la posición que falta con el jugador deseado, la plantilla quedaría más completa: «Creo que hemos hecho una plantilla un poco más redonda, donde tengo más opciones y capacidades con jugadores que nos dan algo distinto. Y quedaría todo bien si reforzamos esa posición que falta con el jugador que quiero y que nos daría un salto que ahora no tenemos».

Valoración de los fichajes

Jémez se refirió a las nuevas incorporaciones al equipo, destacando que Del Olmo es una apuesta de futuro del club debido a su juventud y potencial. Aunque reconoció que aún debe adquirir ciertas cualidades, señaló que tiene unas características muy buenas y que puede desempeñarse como mediocentro o en banda.

En cuanto a Davo, el entrenador mencionó que el club cree que puede aportar al equipo, ya que ha estado jugando y es una opción válida. Sin embargo, expresó su intención de mantener a Mo Dauda como delantero, destacando su excelente rendimiento en el último partido y la versatilidad que ofrece en ataque.Para ahondar en su petición, presumiblemente de un delantero (donde sólo están Davo y Quique), Paco Jémez se deshizo en elogios sobre el atacante ghanés: «Quiero mantener a Mo Dauda de delantero porque hizo un partido brutal y si va a más nos puede dar muchas posibilidades. Dependerá de él, ojalá no lo tenga que mover de ahí. Después del partido del otro día, nos puede dar mucho en desborde y carrera. Me dijo que se siente casi mejor ahí que en banda».

Por otra parte, Jémez elogió la actitud y el comportamiento de Iago Indias, quien, a pesar de no estar jugando con regularidad, se entrena con intensidad y está siempre dispuesto a contribuir al equipo. El técnico también destacó el papel de Alberto Escassi, calificándolos a ambos como los «reyes del vestuario» y expresando su gratitud por su profesionalismo y liderazgo dentro del grupo.

Con la mente en Villarreal

En la comparecencia celebrada este viernes, Paco Jémez compartió sus reflexiones tras la reciente victoria sobre el Mérida por 3-0 y anticipó el próximo enfrentamiento contra el Villarreal B. El técnico destacó la importancia de mantener la intensidad y la constancia en el juego, y advirtió sobre los peligros de una posible relajación: «Eso puede ser malo si bajas el nivel. Espero que la victoria y cómo se consiguió nos hagan darnos cuenta del tipo de equipo que somos».

El entrenador enfatizó la necesidad de que el equipo sea más constante y dé un paso adelante en su rendimiento. A pesar de la victoria, subrayó que no deben conformarse y que es crucial demostrar en cada partido el deseo de ganar siendo superiores en el juego. «No me vale ir a Villarreal y volver a perder los duelos individuales. Hay que competir los balones te enfrentes a quien te enfrentes. Hasta ahora no hemos tenido esa constancia y nos quedamos con encefalograma plano, eso quiero que se acabe», subrayó.

De cara al partido del domingo, Jémez destacó las cualidades del Villarreal B, un equipo que marcha en la décima posición a dos puntos de los celestes. Según él, cuenta con jugadores jóvenes llenos de ilusión, talento y potencial.

El técnico mencionó que todos los jugadores están disponibles y que las sensaciones en el equipo son muy buenas. En cuanto al posible once inicial, reconoció que hay muchas posibilidades de que repitan los que ganaron al Mérida: «Los experimentos me gusta hacerlos por obligación o por convicción plena. Cuando se gana y ganando bien se suele tocar poco. Hay tanta competitividad en algunas posiciones que cualquiera puede jugar».

«Va a ser un partido bonito»

El preparador del Villarreal B, Miguel Álvarez, confesó ayer en sala de prensa que la UD Ibiza «es un equipo que hay que tener en cuenta» y que aunque el entrenador, Paco Jémez, «lleva pocas semanas» como para implantar su estilo en los futbolistas, «se han reforzado con buenos jugadores como Davo». «Es un partido como todos los de esta Primera RFEF; los dos grupos están brutales. Es tan bonita esta categoría, de tanto nivel. Es un rival con entidad de los que quiere estar arriba, Nosotros somos un filial que queremos ganar y va a ser un partido bonito porque ellos tiene muy buenos jugadores y nosotros también tenemos jugadores jóvenes buenos», indicó Miguel Àlvarez, entrenador que conoce bien a los celestes tras haberse enfrentado en diversas ocasiones.