Javier Linero: «Este va a ser el comienzo de algo muy grande que está por venir»

¿Qué tal han sido las sensaciones en su debut como sénior en el Open Dutch?

Las sensaciones han sido inmejorables, la verdad. Yo acudí a Helmond (Países Bajos) con el objetivo de conseguir un podio, y he conseguido una medalla de plata, así que hemos cumplido. Acudimos 740 luchadores de 78 clubes diferentes, para mí este es el campeonato más prestigioso de los que se disputan en Europa. Es muy complicado hacer podio allí, y haberlo logrado me hace estar muy feliz y afrontar con ganas e ilusión todo lo que está por venir.

Encima se quedó a las puertas de conseguir el oro…

Sí, me quedé a muy poco de lograr la medalla de oro. Aun así, para ser mi debut como sénior e internacional, me ha ido bastante bien. Tengo la espinita clavada por no haber podido ganar, pero estoy muy contento y orgulloso del rendimiento que he mostrado durante todo el fin de semana.

¿Qué diferencias ve entre competir con júnior o sénior?

Si te soy sincero, tampoco he notado mucho el cambio. Es verdad que la edad es un hándicap, pero principalmente se palpa en los golpes, aquí pegan mucho más fuerte. Aunque a nivel técnico, lo he visto bastante similar a las competiciones pasadas.

¿Cuáles son sus objetivos para esta temporada?

El objetivo más grande de esta temporada es el próximo Europeo, que se disputará en el mes de abril en Bosnia y Herzegovina. Ahí es donde tengo puesto el foco y donde espero demostrar todo lo que valgo en mi primer Campeonato de Europa en categoría sénior, que seguro que será muy complicado y tendré que dar lo mejor de mí y mostrar mi mejor versión para tratar de volver con un buen resultado.

¿Cómo está siendo su preparación de cara al Europeo?

De momento lo llevo muy bien. Entreno lo mismo que siempre, todas las mañanas y tardes, y estoy focalizando los entrenamientos en hacer ejercicios de fuerza, ya que, como te comentaba anteriormente, en sénior se nota bastante la diferencia y pegan más fuerte. También hago muchos ejercicios de velocidad, para que mis golpes sean más rápidos, ya que yo también quiero dar más fuerte a los mayores.

¿Los entrenamientos son iguales que los de antes o ha cambiado alguna cosa o ejercicio?

Sí, mantengo la misma metodología. Sigo con los mismos entrenamientos físicos y mentales, pero se nota que es más duro. Hago más ejercicios de fuerza y de velocidad, y estoy adaptándome a ello.

¿Cuál es el próximo Campeonato al que asistirá?

El siguiente torneo al que iré será en marzo en Benidorm, un Open de España que se hace todos los años. Hay un nivel muy alto y lo utilizaré como preparación para el Europeo, ya que me viene muy bien como prueba para lo que vendrá en abril. Este fin de semana viajaré a Málaga, ya que me han llamado de la Selección Española para asistir a un entrenamiento.

¿Qué le dicen sus entrenadores de su debut?

Me dijeron que estaban muy contentos y orgullosos de cómo había ido todo. Nunca es fácil debutar con los mayores siendo ‘nuevo’, por lo que haber conseguido podio y haber dado pelea hasta el final nos hace a todos estar ilusionados y con confianza para todo lo que está por venir, pero siempre con los pies en el suelo.

