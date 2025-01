El mejor biker español de la historia regresa a la Vuelta a Ibiza MTB SIROKO by Shimano

La Vuelta a Ibiza MTB SIROKO by Shimano contará con la participación de uno de los grandes iconos del ciclismo de montaña: José Antonio Hermida, considerado el mejor biker español de todos los tiempos. Su presencia en la edición 2025 promete añadir un toque de excelencia deportiva y atraer a aficionados de todas partes que quieren disfrutar del espectáculo de este legendario ciclista en acción.

Con un palmarés impresionante, Hermida ha escrito algunas de las páginas más brillantes en la historia del mountain bike, convirtiéndose en una auténtica leyenda de este deporte. Entre sus logros más destacados se encuentra el título de Campeón del Mundo de XCO en 2010, un hito que marcó su carrera. Además, alcanzó la plata olímpica en Atenas 2004, logrando uno de los mayores éxitos para el MTB español y consolidándose como uno de los pocos bikers de nuestro país en alcanzar la cima olímpica.

A nivel continental, Hermida fue Campeón de Europa en cuatro ocasiones (1999, 2000, 2004 y 2007), reafirmando su dominio en la élite del ciclismo de montaña. Dentro de nuestras fronteras, ostenta seis títulos de Campeón de España de XCO, con los que demostró ser el mejor de su generación durante años. A todo ello se suman innumerables podios en la Copa del Mundo, donde destacó no solo por sus resultados, sino también por su carisma y pasión, cualidades que lo han convertido en un referente indiscutible a nivel mundial en el MTB. La presencia de Hermida será, sin duda, uno de los grandes atractivos de esta edición.

«Estoy encantado de poder volver a la Vuelta a Ibiza MTB SIROKO by Shimano, además a la original, la de Semana Santa. La última vez que estuve, en 2021, fue en octubre. Pude disfrutar de todo lo que rodea a Ibiza junto a Purito, los Zipi y Zape del MTB, pero no tuvo la misma esencia de siempre», comentaba. «Las etapas son duras, aunque disfrutonas, y poder completarlo con la gastronomía y las playas de Ibiza es algo único». Este año, al igual que ‘Purito’ Rodríguez, Hermida correrá solo. «Esta vez lo hago de forma individual. En 2021 ‘Purito’ me apretaba las clavijas como pareja, este año pienso hacerlo yo», bromeaba. «Esta edición va a ser un challenge ‘Amigos de Purito vs Amigos de Hermida’, va a ser muy divertido y esperamos contar con todos», concluía.

Para Juanjo Planells, organizador, es un lujo volver a contar con un biker como Hermida. «Para mí es el mejor de todos los tiempos en la montaña, que repita en la Vuelta sólo puede traernos cosas buenas».

Las inscripciones a la Vuelta a Ibiza MTB SIROKO by Shimano continúan abiertas a través de su página web.