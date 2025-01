Paco Jémez: «Cuando asumí el reto sabía que era o enfermería o puerta grande»

Tras la contundente victoria de la UD Ibiza por 3-0 frente al Mérida, el entrenador Paco Jémez ofreció una rueda de prensa en la que destacó la importancia del triunfo y la necesidad de mantener la consistencia en el rendimiento del equipo.

Jémez subrayó la relevancia de este resultado para acercarse a los objetivos del equipo: «La victoria era muy importante para volver a estar cerca de donde queremos estar, y para eso hay que ganar de tres en tres». Además, enfatizó la necesidad de replicar este nivel de juego en partidos fuera de casa: «Quiero ver esto pero también fuera de casa, no hacerlo hoy y que la semana que viene no volvamos a dar esa imagen y ese nivel. Si queremos estar arriba hay que ser constantes».

Jémez insistió en la importancia de la consistencia y la mentalidad competitiva: «No siempre se puede jugar un partido tan bonito como el de hoy y vas a campos que sabes que es muy difícil por las condiciones y que aprietan en casa, pero ahí tenemos que sacar otra cara, la de competir, y se puede jugar al fútbol en cualquier campo, es cuestión de mentalidad y confianza».

A pesar de las dificultades enfrentadas, Jémez expresó su confianza en el equipo: «Yo sigo confiando mucho en este equipo a pesar de todo lo que hemos pasado, tenemos que crecer a partir de nuestras miserias y no nos hemos encontrado cómodos con la mierda al cuello, pero es que hay que seguir nadando». Y sobre su situación personal, concluyó: «Estás triste porque te gustaría estar más arriba, pero no desesperado. Cuando asumí este reto sabía que solo había dos caminos: enfermería o puerta grande. Llevo bastantes cornadas, pero no estoy desesperado. Puedo estar enfadado conmigo mismo, cuando ves que no arranca… Pero no puedes perder la tranquilidad».